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Итальянский шеф-повар: «Езжу по Беларуси и ищу. Голубцы, скажем, это очень вкусно»
Новости Беларуси. Уголок Италии в белорусской столице – в своей траттории нас встречает шеф-повар Иньяцио Роса. Когда-то своими блюдами он угощал Билла Клинтона и Лучано Паваротти, но самому по вкусу пришлась именно наша страна – в Минске уже 14 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Иньяцио Роса, шеф-повар:
Морепродукты, томаты, оливки – это, как говорят итальянцы, materia prima – основа кухни, дарованная природой. Но Иньяцио в своей dolce vita по-белорусски научился компоновать рацион с местными натуральными продуктами, которые ищет по всей стране.
Иньяцио Роса:
Новые ингредиенты и технологии диктуют свою моду на кухне. Два года назад во время Дня культуры Италии Иньяцио приготовил рекордно большую пиццу. А в 2019 году планирует познакомить минчан с новыми тенденциями – например, для дегустации готовит блюда с трюфелями.
Будет и эта новая авторская паста от шефа.
Иньяцио Роса:
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Новости Беларуси. Уголок Италии в белорусской столице – в своей траттории нас встречает шеф-повар Иньяцио Роса. Когда-то своими блюдами он угощал Билла Клинтона и...
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