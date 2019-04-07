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Регистрировать дачный домик как жилой дом или нет? Разбираемся вместе

07.04.2019 20:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Возможность регистрации садовых домиков в качестве жилых домов стала темой для следующего сюжета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Корреспондент Александр Добриян выяснил, почему и насколько востребован такой запрос.

Регистрировать дачный домик как жилой дом или нет? Разбираемся вместе

Дача успешно заменяет нашим соотечественникам гаитянские пляжи и курорты Лазурного берега. Но готовы ли белорусы к тому, чтобы дача стала домом?

Регистрировать дачный домик как жилой дом или нет? Разбираемся вместе

Владимир Веревкин:
Я вообще смысла не вижу в этой прописке. Что от этого меняется? Вот что от этого может поменяться?

Регистрировать дачный домик как жилой дом или нет? Разбираемся вместе

Ответ на вопрос «зачем?» вытекает из понимания тех юридических последствий, которые имеет штамп в паспорте. Председатель садоводческого товарищества с пятнадцатилетним стажем Евгений Неменко поясняет: имея регистрацию, теоретически дачник может потребовать выполнения всех социальных стандартов по месту жительства. Например, бесплатно доставлять почту и пенсию прямо на участок посреди леса.

Регистрировать дачный домик как жилой дом или нет? Разбираемся вместе

Евгений Неменко:
Пенсию мне не будут доставлять, потому что я считаю, что самая лучшая пенсия – это на карточку. Зачем мне доставлять, когда мне перечисляют на карточку?

Регистрировать дачный домик как жилой дом или нет? Разбираемся вместе

Но дело не только в пенсии. Оформив предусмотренную законом временную регистрацию по месту пребывания, дачник дешевле платил за электроэнергию. Но с 1 марта тарифы уравнялись. Правда, и до этого ажиотажа с регистрацией по месту пребывания в сельсоветах не было.

Регистрировать дачный домик как жилой дом или нет? Разбираемся вместе

Евгений Игнатьев, председатель Терешковичского сельсовета:
С начала этого года обратились 12 человек за регистрацией по месту пребывания.

Сегодня регистрация по месту жительства в Беларуси возможна только в черте населенного пункта, а СОТы таковыми не являются.

Регистрировать дачный домик как жилой дом или нет? Разбираемся вместе

Садовые домики будут регистрироваться в качестве жилых домов? Рассказывает Андрей Гаев

То есть для того, чтобы начать выдавать «дачные прописки», нужно внести дачные участки в черту населенного пункта. А это проблема. 

Регистрировать дачный домик как жилой дом или нет? Разбираемся вместе

Александр Добриян, корреспондент: 
Узенькие улочки, стандартная нарезка по пять соток и скромные домики. СОТ «Борец» – типичные дачи для 70-х годов прошлого столетия. Тогда внимания больше уделялось тому, чтобы советский гражданин не переродился в малоземельного помещика, чем вопросам санитарных норм и пожарной безопасности.

Регистрировать дачный домик как жилой дом или нет? Разбираемся вместе

Нормы здесь зачастую далеки от стандартов «населенного пункта».

Регистрировать дачный домик как жилой дом или нет? Разбираемся вместе

Александр Ткачев, председатель Гомелького районного Совета депутатов: 
Здесь больше завязано даже не на то, сможем ли мы это сделать. Здесь в большей степени то, что сами садоводческие товарищества не смогут привести свое садоводческое товарищество к тем нормам, которые бы позволили присоединить его к населенному пункту.

Регистрировать дачный домик как жилой дом или нет? Разбираемся вместе

В соседней России «дачную» прописку легализовали, не сильно задумываясь о далеко идущих последствиях. В окрестностях перенаселенной Москвы это простое решение наболевшего квартирного вопроса. В Беларуси доступность жилья успешно решает задачу без таких экстренных мер. При этом сама возможность «дачной прописки» при цивилизованном подходе и проработке всех юридических нюансов в будущем может стать нормой и для нашей страны. Спешить с этим не стоит, тем более что актуальность проблемы, мягко сказать, под вопросом.  

Регистрировать дачный домик как жилой дом или нет? Разбираемся вместе
 
 
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Новости Беларуси. Возможность регистрации садовых домиков в качестве жилых домов стала темой для следующего сюжета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ....
 
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