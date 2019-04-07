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Регистрировать дачный домик как жилой дом или нет? Разбираемся вместе
Новости Беларуси. Возможность регистрации садовых домиков в качестве жилых домов стала темой для следующего сюжета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Корреспондент Александр Добриян выяснил, почему и насколько востребован такой запрос.
Дача успешно заменяет нашим соотечественникам гаитянские пляжи и курорты Лазурного берега. Но готовы ли белорусы к тому, чтобы дача стала домом?
Владимир Веревкин:
Ответ на вопрос «зачем?» вытекает из понимания тех юридических последствий, которые имеет штамп в паспорте. Председатель садоводческого товарищества с пятнадцатилетним стажем Евгений Неменко поясняет: имея регистрацию, теоретически дачник может потребовать выполнения всех социальных стандартов по месту жительства. Например, бесплатно доставлять почту и пенсию прямо на участок посреди леса.
Евгений Неменко:
Но дело не только в пенсии. Оформив предусмотренную законом временную регистрацию по месту пребывания, дачник дешевле платил за электроэнергию. Но с 1 марта тарифы уравнялись. Правда, и до этого ажиотажа с регистрацией по месту пребывания в сельсоветах не было.
Евгений Игнатьев, председатель Терешковичского сельсовета:
Сегодня регистрация по месту жительства в Беларуси возможна только в черте населенного пункта, а СОТы таковыми не являются.
То есть для того, чтобы начать выдавать «дачные прописки», нужно внести дачные участки в черту населенного пункта. А это проблема.
Александр Добриян, корреспондент:
Нормы здесь зачастую далеки от стандартов «населенного пункта».
Александр Ткачев, председатель Гомелького районного Совета депутатов:
В соседней России «дачную» прописку легализовали, не сильно задумываясь о далеко идущих последствиях. В окрестностях перенаселенной Москвы это простое решение наболевшего квартирного вопроса. В Беларуси доступность жилья успешно решает задачу без таких экстренных мер. При этом сама возможность «дачной прописки» при цивилизованном подходе и проработке всех юридических нюансов в будущем может стать нормой и для нашей страны. Спешить с этим не стоит, тем более что актуальность проблемы, мягко сказать, под вопросом.
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Новости Беларуси. Возможность регистрации садовых домиков в качестве жилых домов стала темой для следующего сюжета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ....
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