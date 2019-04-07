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Как улучшают систему предоставления земельных участков? Садовые домики будут регистрироваться в качестве жилых домов? Рассказывает Андрей Гаев

07.04.2019 20:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Земля – наше все. С этим тезисом сложно поспорить. И нет сомнений в том, что земельные отношения в нашей стране урегулированы. Тем не менее, остаются вопросы, требующие решения.

Об этом и не только в гостях студии программы «Неделя» мы поговорили с председателем Государственного комитета по имуществу Андреем Гаевым.

Юлия Огнева, СТВ:
Андрей Анатольевич, добрый вечер. Земля – самый ценный ресурс, и нерадивое к ней отношение просто недопустимо. Об этом постоянно говорит глава государства. Комитет по имуществу определен ответственным за проведение единой политики по земельно-имущественным отношениям. Безусловно, многое уже сделано по упорядочиванию. Что сегодня в центре вашего внимания? Что волнует Госкомимущество?

Как улучшают систему предоставления земельных участков? Садовые домики будут регистрироваться в качестве жилых домов? Рассказывает Андрей Гаев

Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси:
Добрый вечер. Сейчас мы работаем над совершенствованием учета государственной собственности. Уже сделан серьезный шаг в формировании единой базы. Она тоже уже привязана к картографическому интерфейсу, но необходимо идти дальше.

Подготовлен в настоящее время соответствующий проект указа главы государства, который позволит сделать следующий шаг в совершенствовании учета госсобственности. Можно будет – уверенно говорю – переходить полностью к электронным формам составления различного рода отчетности, которая сегодня составляется в бумажном виде. И по существу получать информацию о появившихся предлагаемых к вовлечению в оборот объектах, по сути, в режиме реального времени.

Прорабатывается с государственными органами и бизнесом вопрос о возможности снижения стартовых цен на право заключения договоров аренды земельных участков, поскольку ряд аукционов (в процентном соотношении достаточно много) оказываются изначально нерезультативными. Бизнес поставил вопрос о том, что рынок в такой ситуации сам отрегулирует конечную стоимость. Поэтому такая работа сейчас также проводится.

Как улучшают систему предоставления земельных участков? Садовые домики будут регистрироваться в качестве жилых домов? Рассказывает Андрей Гаев

«Предлагается дать возможность приобретать доли в праве иностранным гражданам на территории Беларуси»

Юлия Огнева:
О физических лицах. Оптимальная ли сейчас система предоставления земельных участков? И если нет, то в каком направлении планируется ее совершенствовать?

Андрей Гаев:
Я убежден глубоко, что в плане порядка предоставления земельных участков система сложилась, она работоспособна и будет работать. Сейчас прорабатывается вопрос, наболевший у граждан: когда появляется долевой собственник-иностранец, а один из оставшихся собственников является гражданин Республики Беларусь, возникает конфликт. Действующие нормативы не позволяют сохранить земельный участок в частной собственности у гражданина Беларуси.

Как улучшают систему предоставления земельных участков? Садовые домики будут регистрироваться в качестве жилых домов? Рассказывает Андрей Гаев

Юлия Огнева:
А как поступать в такой ситуации?

Андрей Гаев:
Предлагается разрешить нахождение земельных участков в частной собственности всем гражданам без исключения. Такие же моменты возникают и при совершении сделок с долями, поэтому также предлагается дать возможность приобретать доли в праве иностранным гражданам на территории Беларуси, как и гражданам республики.

В каком ключе будет совершенствоваться система предоставления земельных участков предпринимателям?

Юлия Огнева:
Если с физическими лицами все, можно сказать, понятно, то с предпринимателями то и дело возникают вопросы. Сразу несколько случаев было в 2018 году, они у всех на слуху. Что нужно сделать для того, чтобы исключить недоразумения, коллизии, как угодно их можно назвать, и предоставить самое главное для бизнесмена – уверенность, что его права защищены? Конечно, при условии соблюдения им закона.

Как улучшают систему предоставления земельных участков? Садовые домики будут регистрироваться в качестве жилых домов? Рассказывает Андрей Гаев

Андрей Гаев:
Я скажу так: читать, знать и соблюдать законодательство. Касается это всех – как работников государственных органов, так и предпринимателей, обычных граждан, которыми мы и являемся. Законодательная система выстроена, и те проблемы, которые возникали и создавали определенный резонанс, как показал результат анализа произошедшего, произошли из-за того, что вовремя не среагировали на ситуацию.

Опять же: для того, чтобы разрешить вопрос, связанный с прекращением срочных прав на земельные участки, сейчас в указ Президента, регулирующий земельные отношения, вносится поправка, обязывающая местные органы, исполнительные комитеты, осуществлять контроль за истечением сроков аренды земельных участков.

Андрей Гаев о «РевиТар Инвест»

Юлия Огнева:
Андрей Анатольевич, подключались ли специалисты Госкомимущества к вопросу компании «РевиТар Инвест», который был поднят во время «Большого разговора с Президентом»?

Как улучшают систему предоставления земельных участков? Садовые домики будут регистрироваться в качестве жилых домов? Рассказывает Андрей Гаев

Андрей Гаев:
Мы эту ситуацию анализировали в плане прохождения документов для оформления этой недвижимости, потому что все регистрации осуществляются в организациях, подчиненных комитету. И документы, которые были представлены для регистрации, соответствовали законодательству в полном объеме. Вопрос только в вынесении решений, поэтому здесь мне сложнее что-то (сказать – прим. ред.).

Юлия Огнева:
Но это уже местные органы власти.

Андрей Гаев:
Совершенно точно.

Как улучшают систему предоставления земельных участков? Садовые домики будут регистрироваться в качестве жилых домов? Рассказывает Андрей Гаев

Будут ли садовые домики регистрироваться в качестве жилых домов?

Юлия Огнева:
И вопрос регистрации садовых домиков в качестве жилых домов. Было поручение, но решения, насколько я понимаю, пока нет. Проясните ситуацию: какова позиция Госкомимущества в этом вопросе?

Андрей Гаев:
Вопрос очень комплексный. В основе своей садоводческие товарищества создавались в 80-х годах прошлого века в массовом порядке. Мы все прекрасно знаем, бывая там, как сложилась застройка. Многие нормативы, присущие населенным пунктам, там не соблюдаются. Ни ширина проездов, ни вопросы, связанные с обеспечением электроснабжения на том уровне, который положено иметь для населенных пунктов. Водоотведение, водоснабжение, канализация.

Как улучшают систему предоставления земельных участков? Садовые домики будут регистрироваться в качестве жилых домов? Рассказывает Андрей Гаев

При придании статуса жилого дома в садоводческом товариществе садовому домику, возникает сразу вопрос: а чем эта территория тогда отличается от населенного пункта? И тогда необходимо обеспечить все социальные гарантии, присущие данному населенному пункту. Возможно, будет найдено некое решение возможности регистрации граждан в этих садовых домиках по месту жительства без изменения статуса, но пока говорить об этом рано.

Юлия Огнева:
Но вы над этим работаете прямо сейчас?

Андрей Гаев:
Да. Совершенно точно.

Регистрировать дачный домик как жилой дом или нет? Разбираемся вместе
 
 
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Новости Беларуси. Земля – наше все. С этим тезисом сложно поспорить. И нет сомнений в том, что земельные отношения в нашей стране урегулированы. Тем не менее,...
 
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