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Как улучшают систему предоставления земельных участков? Садовые домики будут регистрироваться в качестве жилых домов? Рассказывает Андрей Гаев
Новости Беларуси. Земля – наше все. С этим тезисом сложно поспорить. И нет сомнений в том, что земельные отношения в нашей стране урегулированы. Тем не менее, остаются вопросы, требующие решения.
Об этом и не только в гостях студии программы «Неделя» мы поговорили с председателем Государственного комитета по имуществу Андреем Гаевым.
Юлия Огнева, СТВ:
Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси:
Подготовлен в настоящее время соответствующий проект указа главы государства, который позволит сделать следующий шаг в совершенствовании учета госсобственности. Можно будет – уверенно говорю – переходить полностью к электронным формам составления различного рода отчетности, которая сегодня составляется в бумажном виде. И по существу получать информацию о появившихся предлагаемых к вовлечению в оборот объектах, по сути, в режиме реального времени.
Прорабатывается с государственными органами и бизнесом вопрос о возможности снижения стартовых цен на право заключения договоров аренды земельных участков, поскольку ряд аукционов (в процентном соотношении достаточно много) оказываются изначально нерезультативными. Бизнес поставил вопрос о том, что рынок в такой ситуации сам отрегулирует конечную стоимость. Поэтому такая работа сейчас также проводится.
«Предлагается дать возможность приобретать доли в праве иностранным гражданам на территории Беларуси»
Юлия Огнева:
Андрей Гаев:
Юлия Огнева:
Андрей Гаев:
В каком ключе будет совершенствоваться система предоставления земельных участков предпринимателям?
Юлия Огнева:
Андрей Гаев:
Опять же: для того, чтобы разрешить вопрос, связанный с прекращением срочных прав на земельные участки, сейчас в указ Президента, регулирующий земельные отношения, вносится поправка, обязывающая местные органы, исполнительные комитеты, осуществлять контроль за истечением сроков аренды земельных участков.
Андрей Гаев о «РевиТар Инвест»
Юлия Огнева:
Андрей Гаев:
Юлия Огнева:
Андрей Гаев:
Будут ли садовые домики регистрироваться в качестве жилых домов?
Юлия Огнева:
Андрей Гаев:
При придании статуса жилого дома в садоводческом товариществе садовому домику, возникает сразу вопрос: а чем эта территория тогда отличается от населенного пункта? И тогда необходимо обеспечить все социальные гарантии, присущие данному населенному пункту. Возможно, будет найдено некое решение возможности регистрации граждан в этих садовых домиках по месту жительства без изменения статуса, но пока говорить об этом рано.
Юлия Огнева:
Андрей Гаев:
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Как улучшают систему предоставления земельных участков? Садовые домики будут регистрироваться в качестве жилых домов? Рассказывает Андрей Гаев
Новости Беларуси. Земля – наше все. С этим тезисом сложно поспорить. И нет сомнений в том, что земельные отношения в нашей стране урегулированы. Тем не менее,...
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