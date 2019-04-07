Белорус выиграл золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Белорус Геннадий Лаптев выиграл золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Батуми.

В весовой категории до 61 кг в сумме двоеборья Геннадий Лаптев показал результат 286 кг (133 в рывке + 153 в толчке).

В тройку призеров вошли также турецкие штангисты Беньями Шазир — 283 (132+151) и Ферди Хардаль — 282 (127+155).

В активе Геннадия Лаптева также малое золото в рывке (133 кг).

20-летний уроженец Новополоцка Геннадий Лаптев — дебютант взрослых чемпионатов Европы. Двукратный чемпион Европы среди юниоров (2017, 2018).