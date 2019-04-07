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«Наверное, связано с резонансом». Депутат объяснил, почему не принято решение о дорожном налоге

07.04.2019 21:02 — Разное | Tut.by  
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Как рассказал в эфире ОНТ депутат Андрей Рыбак, надо «взвесить все плюсы и минусы и найти компромиссное решение».


Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Напомним, планировалось, что транспортный налог будут белорусы будут платить по-новому уже с 1 апреля.

— 1 апреля — это был такой жесткий срок, который себе поставили разработчики проекта указа, — объяснил в эфире телеканала ОНТ депутат Андрей Рыбак. — С наступлением дачного сезона обращались в большинстве своем пенсионеры, которые пользуются транспортном сезонно. Мы такой жесткий срок поставили, чтобы удовлетворить их пожелания. Первое число прошло, решение до сих пор не принято. Наверное, это связано с тем резонансом в обществе, который вызвал этот проект. И я думаю, что это оправданно, чтобы взвесить все плюсы и минусы и найти компромиссное решение.

По данным телеканала, сейчас проект указа находится в Администрации президента.

Минфин, напомним, подготовил проект указа «О платежах за участие в дорожном движении» и вынес его на общественное обсуждение. Документ предполагает, что для физлиц «дорожный налог» заменит плата за участие транспортных средств в дорожном движении.

Согласно проекту указа, для физлиц вместо госпошлины будет введена плата за участие транспортных средств в дорожном движении, для организаций и индивидуальных предпринимателей все останется как и прежде. Оплата будет производиться через ЕРИП.

Ставки платы для физлиц установлены в базовых величинах в зависимости от вида транспортного средства и (или) его разрешенной максимальной массы. Минимальным периодом, за который можно внести плату, является календарный месяц, максимальный — два года.

Согласно проекту, госпошлина, уплаченная за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении до вступления в силу указа, будет засчитана в счет платы до истечения срока действия указанного разрешения на основании сведений республиканского унитарного сервисного предприятия «Белтехосмотр».

 
 
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Как рассказал в эфире ОНТ депутат Андрей Рыбак, надо «взвесить все плюсы и минусы и найти компромиссное решение».
 
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