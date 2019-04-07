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Порошенко ожидает скорейшего восстановления работы "Нормандского формата" по Донбассу

07.04.2019 20:33 — Разное | Интерфакс  
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что переговоры в рамках "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) будут возобновлены в ближайшее время.

"Сейчас мы едем в Берлин. Сегодня есть заявление наших партнеров о том, что срочно будет восстановлена деятельность "Нормандской формата". Нам есть что делать. Мы точно знаем куда, когда и как двигаться", - сказал П.Порошенко в воскресенье в эфире телеканала "Украина".

Как сообщалось, П.Порошенко 12 апреля посетит с визитом Берлин по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель.

6 апреля министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) заявил, что выступает за сохранение посреднической роли ФРГ и Франции в разрешении конфликта в Донбассе, сообщает Deutsche Welle.

В минувшую субботу на полях встречи министров иностранных дел стран G 7 в городе Динар во Франции глава МИД ФРГ отметил важность того, чтобы переговоры с целью поиска политического урегулирования на Донбассе, продолжались и после выборов президента Украины. Имеющийся на сегодня так называемый "нормандский формат", в котором, кроме Украины и России, принимают также участие Германия и Франция, следует сохранить, отметил Х. Маас.

Как Берлин, так и Париж надеются на дальнейшие переговоры в этом формате и после выборов в Украине, отметил член правительства Германии.

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что переговоры в рамках "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) будут возобновлены в ближайшее время....
 
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