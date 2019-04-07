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Стекло vs ПЭТ. Стоит ли возрождать интерес белорусов к стеклянной таре?
Новости Беларуси. Отказ от пластика в пользу стекла и бумаги. Принципиальное решение на высшем уровне принято, сейчас время активных действий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя, наверное, неправильно очерчивать актуальность этой темы страновым масштабом. Вопрос ведь более чем глобальный.
Только за последние 10 лет в мире было произведено больше пластиковых изделий, чем за предыдущее столетие. Общее количество даже страшно представить, если ежеминутно во всем мире используется около миллиона полиэтиленовых пакетов. И лишь 5 % от всего объема пластиковых изделий в конечном итоге перерабатывается и используется повторно. А разлагается пластик от 500 до 1000 лет.
В 2021 году на территории ЕС начнет
Владимир Зуев, руководитель эколого-краеведческого общественного объединения «Неруш»:
Игорь Шустов, первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:
Беларусь мировой тренд сокращения производства и потребления нерациональных предметов химического происхождения поддержала. Национальная стратегия устойчивого развития хоть и предусматривает глобальные решения, но сперва детально решили взяться за терапию замещения так прочно засевших на белорусских прилавках ПЭТ-бутылок на стеклотару.
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Идея благая, да вот как подступиться к, казалось бы, простому маневру? Это не просто из бутылки в бутылку перелить. Чтобы ЭКОлогия и ЭКОномика здесь стали родственными понятиями, нужно разрешить непростые задачи. Сейчас в стране стеклотара в питьевом сегменте занимает около 1 %. Чего скрывать, продукт в такой упаковке позиционируется премиальным и стоит дороже. Да и лишь три предприятия безалкогольной отрасли разливают воду и напитки в такие емкости.
Старые добрые законы рынка: спрос рождает предложение. Как правило, работа завязана на заявках. Вот и получается, что частенько линии, где наливают в стекло, находятся в «длительном отпуске».
А это компания – одна из самых популярных в Беларуси – производит минеральную, питьевую воды и напитки. В ассортименте – десятки позиций. Качественный состав лечебно-столовой даже превосходит всемирно известные бренды.
Что уж говорить, наша страна обладает стратегическими запасами питьевой воды. Кстати, экспортный потенциал наших водных ресурсов оценивается в 4 миллиарда долларов.
Эта компания известна и в Европе. Продукция оккупировала даже прилавки Барселоны.
Ольга Куделко, советник генерального директора по качеству выпускаемой продукции предприятия по производству минеральной воды и безалкогольных напитков:
«Стекольный» посыл восприняли здесь не в штыки, но в бизнесе хрупкость разбивается о выгоду.
Возрождение популярности стеклотары как импульс для белорусских стекольщиков.
Юрий Скрипко, генеральный директор ОАО «Гродненский стеклозавод»:
Анатолий Шагун, начальника управления ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
Изо всех мусорок и приемных пунктов Беларуси б/у бутылки направляются сюда. Автоматическая линия тару отфильтровывает и разделяет стеклобой по цвету.
Владислав Романовский, начальник производственного участка ГО «Белресурсы»:
На производственном участке перерабатывается в год порядка 90 тысяч тонн смешанного стеклобоя. В рамках производственной линии мощность позволяет увеличить переработку до 120 тысяч тонн в год.
Вот так выглядит единственный в Беларуси опытный образец таромата. Агрегат-троглодит поедает бутылки, переваривает и выдает чек, который можно будет либо обналичить, либо списать при покупках в магазине. Сейчас проект указа о депозитной системе тары в разработке. Вполне вероятно, что она заработает уже в 2020 году, а примерная залоговая стоимость бутылки напитка или сока будет в размере 20 копеек.
И все же стеклянный маневр пока поднял много вопросов. Преформа ПЭТ и стеклотара по весу и прочности, как, к примеру, яйцо и семечки. И здесь уже бьет по карману логистика. Стоимость стекла в два раза выше, чем ПЭТ-тары. Окупаемость инвестиций в модернизацию линий. Масса организационных моментов. Здесь нужно выработать единый правильный стиль, чтобы пазл сложился. Ведь в итоге все это может сказаться и на конечной стоимости товара. Но однозначно пока одно – пластик убивает планету, и с этим нужно что-то делать.
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Новости Беларуси. Отказ от пластика в пользу стекла и бумаги. Принципиальное решение на высшем уровне принято, сейчас время активных действий, сообщили в...
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