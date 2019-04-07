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Латунный меч из непокорённой Лиды и трепанация в полевых условиях. Неизвестные факты о Великой Отечественной войне

07.04.2019 21:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Переоценить значение белорусского партизанского движения в победе в Великой Отечественной войне тяжело – практически невозможно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Латунный меч из непокорённой Лиды и трепанация в полевых условиях. Неизвестные факты о Великой Отечественной войне

Первые отряды начали формироваться почти сразу после начала военных действий и работали вплоть до полного освобождения. Не будем перечислять имена и факты – все они известны еще со школьной программы.

Латунный меч из непокорённой Лиды и трепанация в полевых условиях. Неизвестные факты о Великой Отечественной войне

Единственное, что хочется сказать, а точнее предотвратить – переписывание истории. Когда черное вдруг становится белым и наоборот. Чтобы такого не было, нужно рассказывать. Рассказывать правду.

«Ну всё, пойдём сейчас вас расстреляем». Военные истории

Благо, еще живы те, кто видел все своими глазами. И не только видел, но и воевал в той страшной войне. От отца – сыну, от деда – внуку. По телевидению – стране.

Подробнее – в видеоматериале.

Латунный меч из непокорённой Лиды и трепанация в полевых условиях. Неизвестные факты о Великой Отечественной войне
 
 
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Новости Беларуси. Переоценить значение белорусского партизанского движения в победе в Великой Отечественной войне тяжело – практически невозможно, сообщили в...
 
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