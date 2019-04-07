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Всё, что нужно знать о настоящем и будущем судебной системы и экскурсия по зданию Верховного суда. Репортаж «Недели»
Новости Беларуси. «Встать. Суд идет». В идеале, конечно, лучше не быть участником судебного заседания и этих слов не слышать. Причем ни по одну из сторон – ни истца, ни ответчика, ни даже свидетеля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но жизнь – она разная. И если попадание на скамью подсудимых чаще всего зависит от самого подсудимого – закон суров, но это закон и его нельзя нарушать, – то защищать свои права в ранге истца, как правило, вынужденная, но необходимая мера. И в любом из случаев главная вера – в справедливое судейство.
На неделе в Минске открыли здание Верховного суда. Хотя, пожалуй, Дворец правосудия, как назвал его Президент во время совещания по деятельности судов, подходит больше.
Символично и расположение – рядом с Дворцом Независимости. Оно и понятно: справедливое и беспристрастное судейство – оплот суверенной и независимой страны, где во главе любого действия, любого решения – люди. Государство для народа как основа политики нашего Президента. Все, что нужно знать о настоящем и будущем судебной системы, и, конечно, экскурсия по зданию Верховного суда – в репортаже Евгения Пустового.
Сергей Кондратьев – потомственный юрист. Что называется, в «процессе» со школьной скамьи. За эти десятилетия здание суда для него стало вторым домом.
Сергей Кондратьев, судья Верховного суда Беларуси:
Новый Дом правосудия теперь появился у всего судейского корпуса страны. На новоселье приехал Президент.
Небольшая экскурсия. Зал судебных заседаний, кабинет судьи, специальные помещения для совещаний и пленумов. В старом здание такого не было.
Вас устраивает этот дом? Все здесь есть?
Без излишеств и функционально внутри, величественно – снаружи. Сделали с белорусской изящностью. Национальный колорит подчеркивает самобытный орнамент и в фойе, и на фасаде.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Место и вид архитектурного символа судебной власти страны выбирал, а затем лично контролировал строительство Александр Лукашенко. В итоге от идеи до открытия здания прошло всего-то пять лет. Строили и проектировали одновременно – так сократили расходы на четверть. А возвели сооружение вместо трех за два с половиной года. Но не в ущерб качеству.
Воплощенный в стекле и бетоне фасад – облик судебной власти, в которой, как в зеркале, отражается вся государственная политика.
В актовом зале почти четыре сотни человек со всей страны и не только судьи. Многие в форме. Но сама встреча не формальность: новоселье совпало с завершением формирования новой судебной системы в стране.
Удобный повод провести разговор о том, как усовершенствовать деятельность судов общей практики, подвести итоги, поделиться предложениями служителей закона из разных ведомств и ветвей власти.
Анатолий Стрельченко, председатель суда Мозырского района:
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Всё, что нужно знать о настоящем и будущем судебной системы и экскурсия по зданию Верховного суда. Репортаж «Недели»
Новости Беларуси. «Встать. Суд идет». В идеале, конечно, лучше не быть участником судебного заседания и этих слов не слышать. Причем ни по одну из сторон – ни истца,...
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