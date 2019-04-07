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Всё, что нужно знать о настоящем и будущем судебной системы и экскурсия по зданию Верховного суда. Репортаж «Недели»

07.04.2019 22:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. «Встать. Суд идет». В идеале, конечно, лучше не быть участником судебного заседания и этих слов не слышать. Причем ни по одну из сторон – ни истца, ни ответчика, ни даже свидетеля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Всё, что нужно знать о настоящем и будущем судебной системы и экскурсия по зданию Верховного суда. Репортаж «Недели»

Но жизнь – она разная. И если попадание на скамью подсудимых чаще всего зависит от самого подсудимого – закон суров, но это закон и его нельзя нарушать, – то защищать свои права в ранге истца, как правило, вынужденная, но необходимая мера. И в любом из случаев главная вера – в справедливое судейство.

На неделе в Минске открыли здание Верховного суда. Хотя, пожалуй, Дворец правосудия, как назвал его Президент во время совещания по деятельности судов, подходит больше.

Всё, что нужно знать о настоящем и будущем судебной системы и экскурсия по зданию Верховного суда. Репортаж «Недели»

Показываем, как изнутри выглядит новое здание Верховного суда. Большой репортаж СТВ

Символично и расположение – рядом с Дворцом Независимости. Оно и понятно: справедливое и беспристрастное судейство – оплот суверенной и независимой страны, где во главе любого действия, любого решения – люди. Государство для народа как основа политики нашего Президента. Все, что нужно знать о настоящем и будущем судебной системы, и, конечно, экскурсия по зданию Верховного суда – в репортаже Евгения Пустового.

Всё, что нужно знать о настоящем и будущем судебной системы и экскурсия по зданию Верховного суда. Репортаж «Недели»

Сергей Кондратьев – потомственный юрист. Что называется, в «процессе» со школьной скамьи. За эти десятилетия здание суда для него стало вторым домом.

Всё, что нужно знать о настоящем и будущем судебной системы и экскурсия по зданию Верховного суда. Репортаж «Недели»

Сергей Кондратьев, судья Верховного суда Беларуси:
Это, конечно, современный комплекс, храм правосудия, который позволяет осуществлять нашу судебную деятельность на качественно новом уровне.

Всё, что нужно знать о настоящем и будущем судебной системы и экскурсия по зданию Верховного суда. Репортаж «Недели»

Новый Дом правосудия теперь появился у всего судейского корпуса страны. На новоселье приехал Президент.

Новое здание Верховного суда открылось в Минске. Фотофакт

Небольшая экскурсия. Зал судебных заседаний, кабинет судьи, специальные помещения для совещаний и пленумов. В старом здание такого не было.

Всё, что нужно знать о настоящем и будущем судебной системы и экскурсия по зданию Верховного суда. Репортаж «Недели»

Всё, что нужно знать о настоящем и будущем судебной системы и экскурсия по зданию Верховного суда. Репортаж «Недели»

Вас устраивает этот дом? Все здесь есть?

Всё, что нужно знать о настоящем и будущем судебной системы и экскурсия по зданию Верховного суда. Репортаж «Недели»

Без излишеств и функционально внутри, величественно – снаружи. Сделали с белорусской изящностью. Национальный колорит подчеркивает самобытный орнамент и в фойе, и на фасаде.

Всё, что нужно знать о настоящем и будущем судебной системы и экскурсия по зданию Верховного суда. Репортаж «Недели»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я бы очень хотел, чтобы это не был какой-то небесный, далеко отвлеченный от вас храм. Очень хотел бы, чтобы это был светлый, добрый, чистый дом для всех судей. Создание этого центра говорит о том, что мы раз и навсегда в свое время взяли курс на суверенитет и независимость нашего государства. И в этом государстве должны быть не только хорошо функционирующие ветви власти, как мы их называем, но и нормальные символы каждой власти. И пусть этот символ станет центром и символом суверенитета и независимости нашей страны.

Всё, что нужно знать о настоящем и будущем судебной системы и экскурсия по зданию Верховного суда. Репортаж «Недели»

Место и вид архитектурного символа судебной власти страны выбирал, а затем лично контролировал строительство Александр Лукашенко. В итоге от идеи до открытия здания прошло всего-то пять лет. Строили и проектировали одновременно – так сократили расходы на четверть. А возвели сооружение вместо трех за два с половиной года. Но не в ущерб качеству.

Всё, что нужно знать о настоящем и будущем судебной системы и экскурсия по зданию Верховного суда. Репортаж «Недели»

Воплощенный в стекле и бетоне фасад – облик судебной власти, в которой, как в зеркале, отражается вся государственная политика.

Всё, что нужно знать о настоящем и будущем судебной системы и экскурсия по зданию Верховного суда. Репортаж «Недели»

Александр Лукашенко: «Я всегда говорю: «Люди, люди, люди». Нет здесь никакого популизма. Мы работаем для людей»

В актовом зале почти четыре сотни человек со всей страны и не только судьи. Многие в форме. Но сама встреча не формальность: новоселье совпало с завершением формирования новой судебной системы в стране.

Всё, что нужно знать о настоящем и будущем судебной системы и экскурсия по зданию Верховного суда. Репортаж «Недели»

Удобный повод провести разговор о том, как усовершенствовать деятельность судов общей практики, подвести итоги, поделиться предложениями служителей закона из разных ведомств и ветвей власти.

Всё, что нужно знать о настоящем и будущем судебной системы и экскурсия по зданию Верховного суда. Репортаж «Недели»

Анатолий Стрельченко, председатель суда Мозырского района:
Закон и мораль – не всегда одно и то же. И все-таки мораль должна превалировать во всех спорных, пограничных ситуациях. Конечно, когда ситуация однозначная, это один вопрос. Но когда пограничная и спорная, должно решаться в пользу человека.

Подробности в видеоматериале.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Встать. Суд идет». В идеале, конечно, лучше не быть участником судебного заседания и этих слов не слышать. Причем ни по одну из сторон – ни истца,...
 
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