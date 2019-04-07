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Эксперт: Каждый белорус уже должен за БелАЭС по тысяче долларов

08.04.2019 08:59 — Разное | Партизан  
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Сколько поколений будут отдавать России долги за атомную станцию в Островце?

Эксперт: Каждый белорус уже должен за БелАЭС по тысяче долларов
Фото: БелаПАН
Беларусь просит Россию снизить ставку и увеличить срок выплат по кредиту на АЭС с 25 до 35 лет, сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

− Никогда не поздно просить денег, если их могут дать, — говорит руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Ярослав Романчук.

Минск вынужден просить об уступках

К 2025 году Беларусь должна вернуть больше 23 миллиардов долларов госдолга. В начале 2020-х настанет черед расплачиваться и по кредиту, выделенному Россией на строительство АЭС. Потянуть все это бюджету будет нелегко, пишет Завтра твоей страны.

Сейчас, по словам Ярослава Романчука, руководство не понимает, как в белорусскую энергетическую систему встраивать БелАЭС, во что она обойдется и какие конкурентные преимущества появятся после введения данного объекта, если спрос на электроэнергию на внешних рынках практически отсутствует.

— В такой ситуации нужно максимально затянуть время и выторговать лучшие условия, — отмечает экономист. — Увеличение срока выплат по кредиту позволит сократить ежегодные платежи на 30-40%. Это выгодно в условиях высокой закредитованности Беларуси.

— У Минска просто нет другого выхода. Власти же не могут перекредитоваться в другой организации, переключиться на другие технологии. Они пытаются сделать все, чтобы Россия пошла навстречу, — говорит Ярослав Романчук.

Но у Беларуси практически нет аргументов, которыми она могла бы воспользоваться в попытках уговорить Москву пойти на уступки.

Сослаться на сорванные сроки запуска станции вряд ли получится. В документе соглашения о ее строительстве, подписанном в 2011 году, не обозначены конкретные сроки окончания строительства. Там отмечается: «стороны принимают необходимые меры по вводу в эксплуатацию первого энергоблока АЭС в 2017 году, второго − в 2018 году», напоминает эколог, физик-ядерщик (Россия) Андрей Ожаровский.

— Юридически вопрос сроков строительства остался в подвешенном состоянии. Белорусская сторона хоть и права, когда говорит, что Россия фактически нарушила соглашение, не запустив блоки в намеченный срок, но российская сторона в любом арбитраже доказала бы, что в соглашении вообще не указано, что станция должна когда-либо быть запущена. А «предпринимать меры» можно десятилетиями, — объясняет эксперт.

А вот сроки выплат по кредиту, наоборот, расписаны очень четко. Выплачивать его, судя по соглашению, Беларусь начнет уже в ближайшие два года.

«Погашение кредита начинается через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию атомной электростанции, но не позднее 1 апреля 2021 года, и осуществляется 30 равными долями каждые 6 месяцев», говорится в документе. Проценты по кредиту накапливаются с начала его использования.

Российский кредит был предоставлен в размере 10 миллиардов долларов. Это 90% затрат на строительство АЭС. Но Беларуси предстоит рассчитаться с российскими партнерами и за остальные 10%, которые выделил российский государственный банк.

— Беларуси в любом случае придется выплачивать кредит. Можно предположить, что к моменту старта выплат может начать дорожать электроэнергия или для коммерческих структур появится какой-нибудь «налог на АЭС», подобный «договору предоставления мощности», за счет которого финансируются новые АЭС в России. Если же Минск не захочет выплачивать, не исключены пертурбации со стороны России, — считает Андрей Ожаровский.

Удастся ли заработать на атомной энергии?

Генеральный директор предприятия «Белорусская АЭС» Михаил Филимонов в 2017 году сообщал, что проект «БелАЭС» окупится за 19 лет. Но эксперты настаивают на том, что при самом удачном раскладе за все время эксплуатации станции удастся лишь вернуть вложенные в нее средства.

— Как правило, атомная энергетика не окупается. Об этом говорят европейские эксперты, — подчеркивает заместитель председателя Белорусской партии «Зелёные» Дмитрий Кучук.

К такому же выводу пришел и Андрей Ожаровский, опираясь на опыт российских АЭС. Построенные во времена Советского Союза станции окупились только по причине его развала. От новых АЭС какой-либо экономической выгоды ждать не приходится.

Тем более что к десятимиллиардному кредиту стоит добавить расходы на решение вопроса по обращению с радиоактивными отходами — 2-3 миллиарда долларов. Проектная мощность АЭС рассчитана на 40 лет. После этого затраты на вывод ее из эксплуатации будут сопоставимы со стоимостью строительства.

— Платить за проект «БелАЭС» придется населению. Если полученные в долг 10 миллиардов долларов поделить на жителей, то каждый из нас за АЭС уже должен по тысяче долларов. Через тарифы или нет, но кредиты ложатся на плечи людей и организаций. Это отразится на конкурентоспособности отечественной продукции, — отмечает Дмитрий Кучук.

Еще одна статья расходов – покупка ядерного топлива. До сих пор не подписан (или подписан, но не озвучен в публичном пространстве) договор о системе его закупки. Вклад топливной составляющей в цену ядерного электричества — примерно одна треть. И в этом вопросе Беларуси придется полностью подстраиваться под условия и цены «Росатома», отмечает Андрей Ожаровский.


— Вряд ли какая-либо солидная западная фирма будет поставлять топливо на спорную АЭС, которая смогла нарушить и Орхусскую конвенцию и Конвенцию ЭСПО. Учитывая все факторы, Беларусь сейчас находится в очень уязвимом состоянии. В этой ситуации продолжает оставаться справедливым утверждение Белорусской антиядерной кампании − дешевле эту АЭС не достраивать, — подчеркивает эколог.

И если аргументы экологов и общественности для властей, как правило, не убедительны, то экономика – первичная во всех вопросах и решениях – может подтолкнуть правительство к переоценке смысла проекта БелАЭС.


 
Теги: Минск
 
 
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