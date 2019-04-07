Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

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Краснодарский край. В 2018 году там на дорогах погибли 1 тысяча 53 человека. Следом идет Московская область — 938 жертв, замыкает тройку Ростовская область с 554 погибшими. При этом по количеству пострадавший Краснодарский край уступил первенство Москве с 8 тысячами 675 против 10 тысяч 469 человек, пишет lenta.ru Первую строчку занимает. Следом идет, замыкает тройку. При этом по количеству пострадавший Краснодарский край уступил первенство Москве с 8 тысячами 675 против 10 тысяч 469 человек, пишет





Самым безопасным признан Чукотский и Ненецкий автономные округа — там в прошлом году погибли всего два и три человека соответственно.





29 января стало известно, что, по статистике МВД, за первые девять месяцев 2018 года доля аварий из-за технических неисправностей составила всего 3,8 процента от общего количества ДТП.





В конце декабря уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что в России с начала 2018 года в результате действий преступников погибли около 19,5 тысячи человек.



