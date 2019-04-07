ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

08.04.2019 08:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Первую строчку занимает Краснодарский край. В 2018 году там на дорогах погибли 1 тысяча 53 человека. Следом идет Московская область — 938 жертв, замыкает тройку Ростовская область с 554 погибшими. При этом по количеству пострадавший Краснодарский край уступил первенство Москве с 8 тысячами 675 против 10 тысяч 469 человек, пишет lenta.ru

Самым безопасным признан Чукотский и Ненецкий автономные округа — там в прошлом году погибли всего два и три человека соответственно.

29 января стало известно, что, по статистике МВД, за первые девять месяцев 2018 года доля аварий из-за технических неисправностей составила всего 3,8 процента от общего количества ДТП.

В конце декабря уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что в России с начала 2018 года в результате действий преступников погибли около 19,5 тысячи человек.


 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей. Об этом сообщает РИА Новости.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пятый по счету завод: рынок детского питания Беларуси ждет война за место на полке?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
08.04.2019
Полесская правда
Новости Волковыска
Lida.Info
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика