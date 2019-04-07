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Пятый по счету завод: рынок детского питания Беларуси ждет война за место на полке?

08.04.2019 08:45 — Разное | Партизан  
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В Беларуси строят пятый по счету завод по производству консервированного детского питания. Инвесторы обещают: тесному рынку предложат европейскую альтернативу. Грядет ли война брендов за «место на полке»?

Пятый по счету завод: рынок детского питания Беларуси ждет война за место на полке?

От строительной площадки – к производственной

Двигаемся по республиканской трассе Р65 – съезжаем с дороги. На строительной площадке нас приветствует мужчина в каске – работа над будущим предприятием по производству консервированного детского питания в разгаре, пишет Ежедневник.

"В Дзержинском районе Минской области суглинистые почвы и огромные перепады высот. Особенности местности – это, скорее, преимущество для будущего завода, чем изъян. Раньше здесь была ракетная часть – а военные, как известно, абы-где не строили", – рассуждает Александр Сюбаров, заместитель директора по строительству ООО «ЛВЛ Эволюшн».

В середине 2020 года на этом самом месте, в 30 км от столицы, заработает новый завод консервированного детского питания. Здесь будут выпускать продукцию под белорусским брендом «Ложка в ладошке».



В рамках инвестиционного проекта государство отвело под строительство 3 га земли, на которой теперь строится производственно-логистический комплекс площадью более 10 тыс кв. м. После выхода на проектную мощность, завод сможет производить до 16,5 млн единиц продукции в месяц. В непосредственной близости от стройплощадки находится республиканская трасса Р65 и трасса Минск-Брест (М1). Это даст заводу, прежде всего логистическое преимущество.

Пятый по счету: грядет ли война брендов?


В Украине на 40 млн населения – два завода, выпускающих детское питание, в Литве и Латвии – по одному. Для сравнения, в Беларуси работают уже четыре профильных завода. А скоро появится и пятый. Хватит ли емкости скромному белорусскому рынку, и смогут ли все игроки реализовать свой потенциал?

По мнению аналитиков, конкуренция в нише детского питания жесткая, но ведь и рынок растет. Это связано, прежде всего, с рождаемостью.

"Сегодня мамами становятся преимущественно те девушки, которые родились в 1987-1991 годах – для этого периода характерны высокие показатели рождаемости. «Бремя» выкормить «армию карапузов» легло на наши годы и нести его будет рынок детского питания, – отмечает Денис Макаревич, коммерческий директор ООО «ЛВЛ Эволюшн».

– «Ложка в ладошке» сможет обеспечить продукцией не только внутренний рынок. С учетом наработанного опыта и развитой дистрибьюции – будем делать ставку на экспорт продукции", – рассказывает о планах Александр Левкович, заместитель директора ООО «ЛВЛ Эволюшн».

По мнению Александра Левковича, успех любого бизнеса зависит от полезности продукта, который он предлагает рынку. «Бренд «Ложка в ладошке» располагает преимуществами, которые позволят ему отстроиться от конкурентов и занять достойное место на любой полке в магазине, – отмечает собеседник.

Что значит значок «PVC Free» на упаковке?

Большинство мировых производителей детского питания сегодня используют крышку типа РТ (press-on, twist-off), в составе которой есть поливинилхлорид (ПВХ). При длительном хранении продукты распада этого вредного химического соединения могут попасть в детское питание, что негативно сказывается на его качестве.

Поливиналхлорид, или ПВХ – компонент, применяемый при производстве упаковки для консервированного детского питания. Интереса ради, поищите в Интернете «poison plastic» (ядовитый пластик) или «PVC Free» (без ПВХ). Все ссылки по этим запросам выведут вас на материалы о вреде поливинхлорида.

"В Европе и США давно и очень активно отказываются от ПВХ. При этом большинство мировых производителей детского питания все еще используют крышку типа РТ, в составе которой содержится ПВХ. На полках белорусских и российских магазинов детское питание с крышкой PVC-Free практически не представлено", – рассказывает Максим Зайцев, главный технолог ООО «ЛВЛ Эволюшн».

«Мы пошли своим путем и начали использовать крышку типа РТ, в составе которой нет вредного химического соединения, а крышка является PVC-Free (не содержит ПВХ)», – добавил Максим Зайцев. Главный технолог подчеркнул, что при производстве детского питания ТМ «Ложка в ладошке» используется только экологичная и безопасная упаковка. Это первый в стране бренд питания для детей, который начал применять крышку без содержания ПВХ.

Новый стандарт крышки разработан с учетом рекомендаций международной организации «Гринпис». В основу разработки легла инновационная технология производства. Заявка на регистрацию ноу-хау подана в Патентное бюро Литвы.

"Новинка позволяет сохранять максимальное количество полезных свойств продуктов и витамины, в которых нуждается растущий организм малыша, – подчеркнул Максим Зайцев. – Сегодня «Ложка в ладошке» – это единственный бренд консервированного детского питания в мире, который имеет право наносить на упаковку «Зелёный значок», подтверждающий безопасность продукта".

«Купляюць беларускае»

В случае с детским питанием, мантра МАРТа: «Купляйце беларускае» на самом деле работает. Согласно результатам опросов, перевес потребительских предпочтений все больше смещается в сторону отечественных производителей. Порядка 70% мам сегодня выбирают детское питание, изготовленное в Беларуси. Данная тенденция заложена в основу концепции производства и выпуска детского питания на новом заводе под Минском.

"Для производства нашего консервированного детского питания будут использоваться белорусские овощи, ягоды и мясо. Конечно, частично сырье (например, фрукты) придется завозить из-за рубежа – ведь у нас не тот климатический пояс, который позволяет выращивать фруктовую продукцию с соответствующим сахарно-кислотным индексом. География поставок сырья обширна: от Чили до Индии", – отмечает Александр Левкович, заместитель директора ООО «ЛВЛ Эволюшн».

Согласно данным статистики, доля белорусских брендов на рынке консервированного детского питания составляет примерно 70% продукции, на долю импорта приходится соответственно всего 30%.

"Белорусы выбирают свой продукт, потому что он зачастую доступнее по цене и ничем не уступает (а иногда и превосходит) импортные аналоги. Многие зарубежные бренды выпускают свою продукцию – как вы думаете, где? Ответ – на белорусских предприятиях. Думаю, тот факт, что и белорусское, и, скажем, немецкое пюре могут выпускаться на одном и том же заводе, объясняет многое", – отмечает Денис Макаревич, коммерческий директор ООО «ЛВЛ Эволюшн».

Европейский стандарт

"Многие предприятия страны размещены в ветхих зданиях и работают на изношенном оборудовании. ООО «ЛВЛ Эволюшн» полностью построит завод с нуля и станет самым современным предприятием отрасли, – говорит Александр Левкович. – Например, на новом заводе будет установлено современное немецкое оборудование, которое позволит выпаривать лишнюю влагу из сырья, в результате чего мы сможем получить на выходе более густой продукт – а это особенно актуально для качества овощного пюре".

Новый завод по производству консервированного детского питания будет работать в соответствии с мировыми стандартами в области качества GMP и FSSC.

"Если предприятие хочет развивать торговлю с ЕС, оно должно иметь соответствующие сертификаты. Наше предприятие создается с учетом соблюдения всех требований для получения следующих сертификатов: GMP и FSSC 22000, – отмечает Александр Левкович. – Это будет единственный в Беларуси завод по выпуску консервированного питания для детей, продукция которого будет соответствовать как белорусским, так и европейским требованиям, стандартам безопасности. Высокие требования к качеству дадут предприятию конкурентное преимущество и возможность продавать белорусскую продукцию на европейском рынке".

Сегодня в Беларуси нет ни одного производителя детского питания, который может похвастаться тем, что выпускает полную ассортиментную линейку, причем, во всех видах упаковки, которые представлены на белорусском рынке, – отмечают специалисты ООО «ЛВЛ Эволюшн».

"Например, произвести пюре для детского питания в металлической банке может только Оршанский мясоконсервный комбинат. Получается, запросы многих потребителей не учтены, и они ограничены в выборе. Мы видим эту проблему и готовы предложить решение, – рассказывает Денис Макаревич. – Новый завод консервированного детского питания станет единственным в Беларуси предприятием, которое сможет предложить рынку всю линейку консервированного детского питания – и пюре (мясные – в металлической банке – а также фруктовые и овощные), и соки, причем абсолютно в разной таре (как в упаковке «TetraPak», так и в стекле)".

Среди поставщиков оборудования для нового завода можно отметить крупные иностранные компании Швейцарии, Италии, Германии. Стратегический партнер бренда «Ложка в ладошке» – швейцарская компания TetraPak, которая является мировым лидером в сфере производства картонной упаковки для соков (в том числе для детского питания).

Новые бренды детского питания придут в Беларусь?

Одна из стратегических задач нового предприятия «Ложка в ладошке» – достижение договоренностей о размещении на базе белорусского завода производства иностранных брендов.

"Мы ведем переговоры с мировыми лидерами в области детского питания об организации выпуска импортной продукции на наших мощностях", – говорит Александр Левкович.

Выпуск продукции разных брендов на одной производственной площадке гарантирует выгоду обеим сторонам. Партнеры завода получают возможность открыть для себя новый рынок и при этом не нести затраты на строительство и содержание целого завода. Для белорусского бренда «Ложка в ладошке» взаимодействие с иностранными производителями станет проверкой на прочность. Ведь успешный европейский производитель, прежде чем заключить договор о сотрудничестве, взвесит все «за» и «против».

Но начало процессу положено. Уже на этапе строительства завода поступают запросы от потенциальных партнеров, отмечает Максим Зайцев, главный технолог ООО «ЛВЛ Эволюшн».


 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Беларуси строят пятый по счету завод по производству консервированного детского питания. Инвесторы обещают: тесному рынку предложат европейскую альтернативу....
 
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