В воскресенье два экипажа вылетели из Минска в Агадир, там 12 апреля и будет дан старт гонке, в которой первое "боевое крещение" примет гоночный МАЗ капотной компоновки.





Пилотировать "капотник" будет лидер команды Сергей Вязович. Второй грузовик, уже обкатанный в том числе и "Дакаром" поведет Алексей Вишневский. Команда в этой гонке решила участвовать только двумя экипажами.





Ранее новый МАЗ испытали на бездорожье в Астрахани, и до первого "гоночного крещения" в Марокко капотный камион уже претерпел некоторые изменения, которые призваны повысить надежность.





Первое ралли Morocco Desert Challenge прошло в 2008 году, организаторы называют его вторым по сложности в мире. Конкуренция в гонке высокая – в грузовом классе заявлено более 30 экипажей, среди которых соперники МАЗов на "Дакаре" Мартин ван ден Бринк (Renault), Тон ван Генугтен (Iveco) и другие. Белорусы же подчеркивают, что едут за победой, так как их цель – стать лучшей гоночной командой в мире.



