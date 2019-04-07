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Экипажи "МАЗ-СПОРТавто" отправились на ралли в Марокко

08.04.2019 08:45 — Разное | Партизан  
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Экипажи белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" отправились в Марокко, где примут участие в ралли Morocco Desert Challenge, сообщила пресс-служба "конюшни".

В воскресенье два экипажа вылетели из Минска в Агадир, там 12 апреля и будет дан старт гонке, в которой первое "боевое крещение" примет гоночный МАЗ капотной компоновки.

Пилотировать "капотник" будет лидер команды Сергей Вязович. Второй грузовик, уже обкатанный в том числе и "Дакаром" поведет Алексей Вишневский. Команда в этой гонке решила участвовать только двумя экипажами.

Ранее новый МАЗ испытали на бездорожье в Астрахани, и до первого "гоночного крещения" в Марокко капотный камион уже претерпел некоторые изменения, которые призваны повысить надежность.

Первое ралли Morocco Desert Challenge прошло в 2008 году, организаторы называют его вторым по сложности в мире. Конкуренция в гонке высокая – в грузовом классе заявлено более 30 экипажей, среди которых соперники МАЗов на "Дакаре" Мартин ван ден Бринк (Renault), Тон ван Генугтен (Iveco) и другие. Белорусы же подчеркивают, что едут за победой, так как их цель – стать лучшей гоночной командой в мире.

 
Теги: Минск
 
 
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Экипажи белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" отправились в Марокко, где примут участие в ралли Morocco Desert Challenge, сообщила пресс-служба "конюшни".
 
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