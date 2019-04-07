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Судан полностью остался без света

08.04.2019 08:34 — Разное | Партизан  
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В Судане произошло полное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в министерстве водных ресурсов и электричества страны.



В сообщении ведомства говорится, что идет работа над восстановлением энергоснабжения.

Отключение произошло на фоне массовых протестов в стране. Второй день подряд тысячи протестующих проводят сидячую забастовку возле резиденции президента Судана Омара аль-Башира. Другие города также охвачены протестами.


 
 
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В Судане произошло полное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в министерстве водных ресурсов и электричества страны.
 
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