|
Судан полностью остался без света
В Судане произошло полное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в министерстве водных ресурсов и электричества страны.
В сообщении ведомства говорится, что идет работа над восстановлением энергоснабжения.
Отключение произошло на фоне массовых протестов в стране. Второй день подряд тысячи протестующих проводят сидячую забастовку возле резиденции президента Судана Омара аль-Башира. Другие города также охвачены протестами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Судане произошло полное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в министерстве водных ресурсов и электричества страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)