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Сукало о новом здании Верховного суда: «Разговоры о том, что слишком что-то дорогостоящее, - мифы»

08.04.2019 08:32 — Разное | Партизан  
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Новое правосудие должно быть более человечным, более умным, более справедливым, заявил председатель Верховного суда Валентин Сукало в «Главном эфире» «Беларусь 1».

Новое здание Верховного суда, которое 5 апреля открыл Александр Лукашенко, по словам Валентина Сукало, «уникально с точки зрения фундаментальности, архитектуры, оно подчеркивает значимость судебной деятельности (…), создает прекрасные условия, не только для судебного персонала, но и для людей, которые будут его посещать».

— Здесь нет ничего лишнего, все отечественные материалы, — заявил председатель Верховного суда. — Всякие разговоры о том, что слишком что-то дорогостоящее, -это мифы, ни на чем не основаны. Здание построено с сокращением сроков, с экономией бюджетных средств.

Валентин Сукало считает, что «в таком здании должен торжествовать закон, справедливость, если хотите, милосердие».

— Люди должны воспринимать новое здание как новое лицо нашего правосудия. Новое правосудие следующего поколения должно быть более человечным, более умным, более справедливым по своей сути ()… Мы очертили целую программу на следующее пятилетие.

Глава Верховного суда заверил, что правосудие будет более информационным, современным, оперативным.

Напомним, на 1 января 2019 года на строительство нового здания Верховного суда израсходовано около 109,5 миллиона рублей, или почти 51 миллион долларов. Общая же сметная стоимость всех работ — 166 миллионов рублей. Такая информация содержится в новой инвестпрограмме столицы.


 
 
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Новое правосудие должно быть более человечным, более умным, более справедливым, заявил председатель Верховного суда Валентин Сукало в «Главном эфире» «Беларусь...
 
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