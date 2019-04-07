В Варшаве прошел Катынский марш теней









Комендант Катынский марша теней Ярослав Врублевский, рассказал, что идеей марша является почтить память всех жертв катынской резни. Поэтому каждый участник марша представляет личность конкретного поляка, расстрелянного советскими карателями. Люди надевают мундиры офицеров Польской армии, Корпуса защиты пограничья, государственной полиции и в тишине они идут улицами города, по Королевскому тракту, через Старый город.





За мужчинами в мундирах прошли женщин и дети в костюмах 40-х годов двадцатого века, которые символизировали одиноких матерей и детей тех, кто был убит в Катыни.





Молчание во время марша имеет особое значение – это чествования памяти тех, кто погиб в Катыни. Это молчание является криком памяти о них, - отметили организатор марша.





Катынский марш теней проводится каждый год перед Днем памяти жертв катынской резни, который отмечается 13 апреля.