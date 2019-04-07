Понравился матч с "Торпедо"-БелАЗом?

Результат, безусловно, приятен. Торпедовцы — наши друзья, мы неплохо общаемся и с руководством БелАЗа, и с остальным менеджментом клуба. Конечно, для них неприятно начинать сезон с поражения. Но счет, считаю, по игре. А за нашу команду рад. Перед сезоном сказал ребятам: как начнем, так и поедем. Надеюсь, и дальше будем "ехать" хорошо.





В игре было много эмоций, стычек, желтых карточек. Обсуждали это в VIP-комнате?

Сидели с руководителями "Торпедо" в разных концах, поэтому нет. Однако согласен: в концовке футбол больше напоминал регби. Это лишний раз говорит о том, что обе команды здорово заряжены на борьбу.





За два дня до первой встречи в чемпионате клуб устроил праздник — открытие сезона. Не было риска, что команду это выбьет из колеи?

Думаю, нет, потому как на банкет мы игрокам затем остаться не дали, отправили по домам. По поводу этого мероприятия были разные мнения. Говорили: зачем сделали открытие, лучше закрытие хорошее организовать. Но у нас календарь сильно растянут. Ни в одной стране со схожими с нашей климатическими условиями нет такого длинного чемпионата. И здесь очень сложно подгадать с церемонией. Все устали, некоторые игроки разъезжаются уже на следующий день после заключительного матча. А держать их ради закрытия... Вместе с тем праздник для людей должен быть. И мы постараемся этот формат вывести в отдельный вид продукта, которого болельщики будут ждать не меньше, чем самого футбола.





Кстати, за счет чего, по-вашему, можно сделать календарь плотнее?

Не углублялся в этот вопрос, есть люди в федерации, которые должны за это отвечать. Но, по моему мнению, сезон должен быть короче и насыщеннее.





Праздник в "Виктории" в целом болельщикам понравился. А вам?









Мне понравилось еще до, в процессе подготовки. Этим занимался, кстати, не менеджмент "Динамо", а специальная компания, которая специализируется на подобных мероприятиях. Мы довольны и форматом, и результатом. Вполне возможно, этот проект удастся вывести в отдельную франшизу.





Вместе с тем люди, которые традиционно считают чужие деньги, писали: зачем, мол, столько выбросили на ветер?

Я читал некоторые публикации — те цифры, которые назывались в интернете, безусловно, далеки от реальности. Поэтому каких-то затрат не ощутил — лишь отдачу и радость. Мы просто "хайпанули" город! Уверен, через год "Виктория" снова будет забита до отказа.





А может быть, и через восемь месяцев?

Дай бог. Очень не люблю загадывать наперед, пытаться предсказать счет матча или чемпионата. Надо работать.





Ожидали, что соберется полный зал?

Когда продумывали идею праздника — безусловно, ожидали. Ну, это надо находиться в Бресте. Вы бы увидели, что город живет футболом, командой. Были уверены, что люди придут, пусть даже из любопытства, — что мы там задумали? Думаю, в итоге никто не остался внакладе. Дней через десять будет смонтирована итоговая видеоверсия. Она станет доступна на нашем канале в ютьюбе. Жду ее не меньше, чем самого события, поскольку одно дело находиться в зале, а другое расслабиться и понаблюдать за всем в роли зрителя.





Как вам новый гимн от Сереги?

Как минимум команде "зашел". По крайней мере знаю, что дети из академии в автобусе уже его слушают. По сравнению с выездом в Мадрид, репертуар у них поменялся — теперь читают этот "рэпчик". Сегодня шел мимо раздевалки — и главная команда тоже слушает новый гимн. Это приятно. Серега, конечно, мастер. Мы довольны сотрудничеством с ним.





Правда ли, что Серега не взял денег?

Не буду комментировать. Понимаете, есть целая структура затрат. К примеру, его гонорар, а также команды, которая снимала клип. То есть определенных денег ролик стоит. Да, Серега их не взял, но над песней работал целый коллектив. И видео, и звук — людям, конечно, надо платить.





Далеко не всем поклонникам клуба пришлась по душе новая форма…

Ангелы с неба не понравились?









Не они. Главная претензия, судя по отзывам, в том, что цвета команды бело-синие, а здесь, мол, нам предлагают то ли "Манчестер Сити", то ли "Вест Хэм"…

Да, читал что-то подобное. Еще "Арсенал" с формой мятного цвета вспоминали. Безусловно, болельщики имеют право на выражение собственного мнения. Но я все-таки с ним не соглашусь. Прежде всего необходимо всегда экспериментировать. Сколько шума в Италии, где часто бываю, наделала новая эмблема "Ювентуса"! Однако этот логотип лучше поддается диджитализации. Нужно ведь уходить в более профессиональное продвижение своего бренда. В итоге после бурного неприятия публика качнулась к тому, чтобы отоджествлять "Юве" с новым логотипом. А что касается параллелей с английской премьер-лигой — это приятно.





Вообще, нужно уходить от советских традиций. Это ведь советский подход: мол, "Динамо" должно быть бело-синим. Но дрезденское "Динамо" — желто-черное, бухарестское — красное. "Динамо" из Хьюстона, из Хараре тоже играют в других цветах. Нет динамовских цветов. Это кто-то себе надумал — видимо, от недостатка кругозора.





Мы экспериментируем и продолжим это делать. Мне, к примеру, с прошлого сезона очень нравилась форма со светло-голубыми майками и темными трусами. Но я не стал настаивать, а согласился с мнением специалистов, что нужно провести новый сезон в более ярких расцветках. Почему нет? Никому не будет хуже, если клуб попытается нащупать что-то новое и лучше себя продавать. Тем более это год 1000-летия Бреста — он должен быть ярким по определению.





В Жодино команда сыграла в красном — как вам на практике?

Еще не определился. А ребятам очень "зашла" мятная форма. Мы изначально думали именно ее сделать резервной, а красную — гостевой. Но в команде прошло обсуждение — не играть ли нам в мятной? Ради бога. Я в этом плане к ребятам прислушиваюсь, у них есть интуиция, пусть сами выбирают. Видимо, они вкус победы чувствуют лучше, чем я.





На открытии сезона также был представлен мотоцикл для Марадоны. Сейчас каким-то образом поддерживается контакт с Диего?

Да, время от времени. На празднике должен был состояться телемост. Мы связывались с Диего, согласовали сценарий. Но как всегда, что-то случилось. Он пропал с радаров.





Есть ли шанс, что мы снова увидим Марадону в Беларуси?

Здесь бесполезно что-то планировать. Мы в этом не одиноки. Наши китайские партнеры тоже делились опытом: договорились, а Диего нет. Как говорится, "я прыйшоў, цябе няма". Как нас учил Лао-цзы, великий квадрат не имеет углов. Вот все, что могу сказать про Марадону. Читал на форумах, что раз он так себя ведет, надо мотоцикл оставить в Бресте. Мне эта идея понравилась. Может, людям дадим покататься.





Какие активности планируете на 1000-летие города?

Есть несколько задумок. Прежде, как правило, мы свои международные товарищеские матчи проводили за границей. Помню, разве что в 2016-м привезли бухарестское "Динамо". В этом году, безусловно, все нужно проводить в Бресте. Хотим привезти клуб с большим именем. Кроме того, хочу анонсировать, что приедут несколько детских коллективов из академий серьезных клубов.





Постараемся дать жару. Потому что тысячелетие случается, как ни банально, раз в тысячу лет. Также в этом году у города еще одна знаменательная дата. Ровно 700 лет назад Брест вступил в ВКЛ при князе Гедимине. С этого момента начался золотой век. Брест, по сути, был вторым центром в стране. Здесь было проведено 17 государственных сеймов ВКЛ — то есть, больше, чем в других городах, за исключением Вильни. В городе действовала таможня, которая обеспечивала четверть всей государственной казны, была типография, монетный двор. После введения Магдебурского права денег в городе становилось все больше, на пожертвования были выстроены комплексы нескольких монастырей, соборы. Была издана Брестская библия. Брестскими старостами становились представители богатейших фамилий тогдашней Беларуси. Частыми гостями города были и польские короли, и канцлеры ВКЛ. Было больше каменных зданий, что для той эпохи свидетельствовало о достатке. Это было хорошее время. Надеюсь, что для города оно повторится. Тогда мы были "мешком с деньгами" — и сейчас будем. У нас хватает городов со славными традициями. По мне, пусть лучше мы будем "мешком с деньгами" — и все будет хорошо.





Ваши юноши с триумфом вернулись из Испании, где обыграли "Атлетико" и "Реал". Как расцениваете эти победы в более глобальном смысле?

Нам не привыкать. До этого дважды побеждали академию "Лейпцига", которая считается лучшей в Германии. Мы в первую очередь довольны тренерами. В команде сложился хороший микроклимат. Еще раз убеждаюсь, что пошли правильным путем — детский футбол надо развивать. Самые активные и преданные — именно ребятишки. Вот набрал программок из Жодино — дети обычно собираются в Бресте и ждут их, так я даже с выездных игр начал возить. Что касается матчей в Испании, результат мог быть и не в нашу пользу. Но отрадно, что ребята старались и удивили всех, и меня в том числе. Мы подобную практику будет продолжать. Хочу, чтобы академия играла против серьезных коллективов. У нашей сборной, может, отчасти и поэтому мало что получается — мы привыкли на большие команды смотреть снизу вверх. А я хочу, чтобы наши дети выиграли и могли сказать: что нам этот Мадрид, мы у них в 14 лет выигрывали! Нам нужна команда, которая в своем регионе будет грандом. А это начинается сызмала, и важную роль играет психология. Поэтому, думаю, в этом сезоне болельщики увидят несколько детских коллективов из больших клубов в Бресте.





Развитие академии идет по плану?

Да. Сейчас проделывается огромный пласт незаметной работы. Остаемся при мнение, что в этом году надо начать строительство академии на северо-западе. Пока что в этом плане ориентируемся на Островец и группу подготовки в Мяделе.





О "деле Савицкого". Как обстоят дела с выплатой?

Сейчас пик финансовой нагрузки на клуб — сборы, трансферы, контракты. "Неман" пошел нам навстречу, мы договорились о рассрочке. По-моему, первый платеж уже должен был пройти. Я бы эту тему не сильно хотел развивать. Для меня дело не закончено. Понимаю, что мое прошлое интервью было для многих в новинку. Мне его не хочется вспоминать — за полдня до этого умер папа, и мне было совсем не до "дела Савицкого".





Все брестские игроки говорили, что в течение межсезонья руководство вело себя так: мол, все будет нормально. Вы надеялись, что спор разрешится в вашу пользу, либо продумывали вариант, что все-таки придется платить?

О том, что придется платить, никто не думал. Больше всего мы прорабатывали вариант с переходом в другой чемпионат. Речь не только о Польше. Я трижды встречался с руководством федерации футбола Украины, несколько раз были и в Польше. Эти варианты, безусловно, сложны. У нас не совпадают календари. Кроме того, это большие страны, со своими пасьянсами. Приход нового сильного коллектива нарушает какой-то баланс. И нам пришлось бы потратить определенное время, чтобы пробиться из низших лиг наверх. Отсюда возник вариант с "Вислой". Хорошие ребята. Мы подружились, сейчас идет сотрудничество. У нас есть договор о неразглашении, но эта тема не закрыта.









Но дальше всего продвинулись в плане ухода в чемпионат Литвы. У нас была определенная переписка с тамошней федерацией футбола. Календари совпадают, лимита на легионеров нет. Единственный сложный вопрос — в порядке исключения ввести команду сразу в высшую лигу.





А где бы проводили матчи?

Найдем. Это неважно. Ряд литовских городов от Бресте ближе, чем Могилев или Витебск . Скажу так: это все не от хорошей жизни. Во взаимоотношениях с БФФ, безусловно, был накал. Некоторые люди подумали, что эта история закончилась. Могу сказать, что для них она только начинается. Никогда не говорил, что тема закрыта. Мы можем сегодня заплатить "Неману", но это не значит, что мы не будем искать правды.





К слову, как восприняли смену власти в федерации и свое избрание в исполком БФФ?

По поводу исполкома пока ничего не могу сказать. В этом органе раньше не участвовал, специфики не знаю. С новым руководством федерации только познакомились. Со своей стороны буду прилагать усилия, для того чтобы превратить наш футбол в продукт, который зарабатывает деньги. Все остальное — шелуха и суета. Это вторично. Нам нужен хороший продаваемый продукт, в рамках либо федерации, либо профессиональной футбольной лиги.





Не секрет, что Владимир Базанов связан с Брестом. Кроме того, именно бывшие представители "Динамо" проголосовали против. Вас это не беспокоит?

Нет. Председатель БФФ — не та должность, где можно проявлять какие-то свои симпатии.















