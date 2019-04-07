В Беларуси работают над тем, чтобы регистрировать дачи как жилые дома

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Госкомимущества работает над тем, чтобы урегулировать вопрос регистрации домов в садоводческих товариществах в качестве жилых. Об этом председатель комитета Андрей Гаев сообщил в эфире СТВ.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что это сложный вопрос, и о каком-то однозначном решении говорить пока рано. По словам Гаева, дачи в восьмидесятых годах прошлого века выдавались массово. За эти годы там сложилась своя застройка, которая не соответствует нормативам населенных пунктов. Не соответствуют ни ширина проездов, ни водоотведение, ни водоснабжение, ни электроснабжение.





Вместе с тем, многие беларусы перестраивают дачные домики для круглогодичного проживания и фактически живут там годами, не имея возможность зарегистрироваться там для проживания. Такая недвижимость в садоводческих товариществах продается, нередко за немалые деньги.





«При придании статуса жилого дома в садоводческом товариществе садовому домику, возникает сразу вопрос: а чем эта территория тогда отличается от населенного пункта? И тогда необходимо обеспечить все социальные гарантии, присущие данному населенному пункту. Возможно, будет найдено некое решение возможности регистрации граждан в этих садовых домиках по месту жительства без изменения статуса, но пока говорить об этом рано», — рассказал Андрей Гаев.



