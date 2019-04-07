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В Солигорске уничтожают Независимый профсоюз горняков. Только за один день из профсоюза вынудили уйти 200 человек

08.04.2019 08:05 — Разное | Партизан  
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За три месяца администрация угрозами и давлением вынудила выйти из состава Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий» более 600 членов профсоюза из 4000 тысяч. Только за один день – 31 марта из НПГ ОАО «Беларуськалий» было выведено около 200 работников вспомогательных цехов.

В Солигорске уничтожают Независимый профсоюз горняков. Только за один день из профсоюза вынудили уйти 200 человек
Фото: РИА Новости
Независимый профсоюз горняков ОАО «Беларуськалий» входит в состав Беларуского независимого профсоюза.

В первую очередь под удар попали члены профсоюза, состоящие в двух профсоюзах: в первичке БНП и официальном отраслевом«Белхимпрофсоюзе». По свидетельству профсоюзного руководства, администрация прессует активистов.  НПГ собирается обратиться в прокуратуру на представителей администрации «Беларуськалия», а также обратиться в международные профсоюзные объединения.

“Власть в лице администрации ОАО «Беларуськалий» самонадеянно считает, что это насилие над рабочими сойдёт ей с рук. Ну что ж, пусть себе считает, недоучкам, плохо усваивающим уроки истории, это свойственно. Они свой выбор сделали, бросили нам вызов, мы их услышали и этот вызов приняли. Не в первый раз нам объявляют войну, и никакой паники в наших рядах очередная атака власти не вызывает, – подчеркнул лидер Беларуского Конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук. – У нас есть чем ответить тем, у кого свербят руки превратить беларуских рабочих в послушное стадо баранов. Пусть не питают иллюзий, что они играют в одни ворота. Запугивать никого не собираемся, но хотим предупредить и режиссеров сценария по зачистке НПГ, а они нам хорошо известны, и их церберов в Солигорске, что будем изо всех сил стараться, а люди мы упорные и целеустремлённые, чтобы заставить их не однажды пожалеть о том, что зря они эту авантюру затеяли и в неё по уши вляпались”.



 
 
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За три месяца администрация угрозами и давлением вынудила выйти из состава Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий» более 600 членов профсоюза из 4000...
 
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