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Топ-5 миллиардеров из постсоветских стран: кто они и на чем разбогатели

08.04.2019 07:58 — Разное | Партизан  
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Журнал Forbes в марте обновил рейтинг богатейших людей мира. Myfin.by отобрал пятерку богатейших людей, так или иначе связанных с постсоветским пространством.



Примечательно, что 4 из 5 представителей топ-5 имеют российское гражданство.

1-е место: Сергей Брин, $49,8 млрд.

#14 – в списке Forbes

Его состояние в начале карьеры в 2004 году оценивалось в $4 млрд., что означает рост капитала за 15 лет на $45,8 млрд.
 
Сергей Брин родился в 1973 году в Москве (СССР). Однако проживает в США с 6 лет. Сейчас Сергей Брин – американский предприниматель и ученый в области вычислительной техники, информационных технологий и экономики, разработчик и основатель (совместно с Ларри Пейджем) поисковой системы Google.

В ноябре 2011 года Сергей Брин пожертвовал $500 тысяч.на проект «Википедия».

2-е место: Леонид Михельсон, $24 млрд.

#32 – в списке Forbes

Михельсон родился в 1955 году в бывшей РСФСР. Является председателем правления российских газовой компании «Новатэк» и нефтехимического холдинга «Сибур». Состояние Михельсона в 2018 году выросло на $6 млрд.

Вместе с другими членами попечительского совета Михельсон материально поддерживает российскую Высшую школу экономики. 

3-е место: Владимир Лисин, $21,3 млрд.

#45 – в списке Forbes

Лисин родился в 1956 году в городе Иваново (бывшая РСФСР). Основные  активы предпринимателя – Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг «Universal Cargo Logistics Holding». В 2019 году состояние Лисина «поправилось» на $2,2 млрд.

Лисин является главой совета директоров акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», в 1990 году получил звание доктора технических наук. Увлекается спортивной стрельбой, является спортивным комментатором соревнований по полевой стрельбе на телеканале «Матч! Арена». Коллекционирует каслинское чугунное литье – это скульптуры малых форм, предметы бытового назначения и интерьерная мебель из чугуна.

4-е место: Вагит Алекперов, $20,7 млрд.

#47 – в списке Forbes

Вагит Алекперов родился в 1950 году в Баку (бывшая Азербайджанская ССР). Уже в 1987 году Алекперов стал управляющим крупной нефтегазовой компании «Когалым». Далее, в начале 90-х, он стал заместителем министра нефтегазовой промышленности СССР.

Основное же богатство стало приходить к Алекперову с 1993 года, когда он стал президентом и совладельцем «Лукойла» – крупнейшей нефтяной компании России. За 2018 года прирост капитала Алекперова составил $4,3 млрд.

5-е место: Алексей Мордашов, $20,5 млрд.

#48 – в списке Forbes


Родился в 1965 году в бывшей РСФСР, долгие годы являлся владельцем сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь». Теперь Мордашов является генеральным директором акционерной компании «Севергрупп», председательствует в совете директоров энергомашиностроительной компании «Силовые машины», а также значится членом совета директоров международной золотодобывающей компании «Норд Голд Н.В.» (Nord Gold N.V.).

Мордашову также принадлежит 26% акций немецкой туристической компании «TUI Group». Любопытно, что за 15 лет состояние Мордашова увеличилось примерно в 17 раз: с 1,2 млрд. в 2003 до $20,5 в 2019-м.

*   *  *

Всего же в рейтинге богатейших людей мира 98 долларовых миллиардеров-россиян. В прошлом году этот показатель был больше – в списке было 106 россиян.


 
 
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Журнал Forbes в марте обновил рейтинг богатейших людей мира. Myfin.by отобрал пятерку богатейших людей, так или иначе связанных с постсоветским пространством.
 
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