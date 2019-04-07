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Порошенко сообщил, что ждет Зеленского на стадионе 14 апреля для проведения дебатов

08.04.2019 07:31 — Разное | Партизан  
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Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко готов к дискуссии со своим соперником во втором туре выборов, шоуменом Владимиром Зеленским 14 апреля. Об этом Порошенко заявил 7 апреля в интервью телеканалу "Украина".



"Святослав Вакарчук прав. Дебаты – это не шоу. Дебаты – это дискуссия о будущем нашего государства. И очень важно, что в этих условиях мы не должны продавать кота в мешке. Потому что на сегодняшний день принципиально для будущего государства, чтобы была основательная дискуссия", – заявил он.

Порошенко отметил, что на выборах проиграет не кандидат, а может проиграть государство.

"Украина продолжит движение в Европейский союз, где есть верховенство права, где есть демократия, права и свободы, включая свободное волеизъявление граждан. Пойдет в НАТО, где будет обеспечена ее безопасность. Или она пойдет в обратном направлении, где она вползет или ее втянут обратно в Россию", – подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что сейчас главное не декларации кандидатов, а то, достаточно ли силен кандидат в президенты, чтобы противостоять стране-агрессору.


"[Президент России Владимир] Путин хочет слабого президента, чтобы обеспечить реванш себе. Я твердо уверен, что Украина этого не позволит. Поэтому дискуссии по форме нужно прекратить, это уже никому неинтересно. Надо перейти к дискуссии по сути. А это возможно только на дебатах", – заявил президент.

Порошенко добавил, что был против дебатов на стадионе, но готов принять в них участие.

"14 апреля, в следующее воскресенье, я на республиканском стадионе, именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. Я думаю, что 19.00 или 20.00 будет оптимальным временем. Поэтому я приглашаю зрителей, как хотел Зеленский, я приглашаю все каналы, чтобы дебаты были проведены, как хотел Зеленский, и не дать ему сойти с этой дистанции", – подытожил он.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Согласно официальным данным ЦИК, за Порошенко в первом туре проголосовали 3 014 609 избирателей (15,95%), за Зеленского – 5 714 034 (30,24%).

Вечером 3 апреля Зеленский предложил провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Он заявил, что ждет ответа от Порошенко в течение 24 часов, и выдвинул ряд условий, в числе которых была медицинская экспертиза, чтобы доказать народу, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов". В ночь на 4 апреля Порошенко принял предложение. 


 
 
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Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко готов к дискуссии со своим соперником во втором туре выборов, шоуменом Владимиром...
 
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