Тяжелая атлетика. Геннадий Лаптев выиграл золото на дебютном взрослом чемпионате Европы!

Лаптев установил рекорд Беларуси — 286 кг (133+153). Серебро взял турок Сезер Бунями (283 кг, 132+151), бронзу — также представитель Турции Ферди Хардал (282 кг, 127+155).





Для национальной сборной медаль стала второй на турнире. Ранее Юлия Асаенок завоевала бронзу в двоеборье в весовой категории до 45 кг. Также в ее активе серебряная медаль в рывке.



