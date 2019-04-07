|
Тяжелая атлетика. Геннадий Лаптев выиграл золото на дебютном взрослом чемпионате Европы!
20-летний белорус Геннадий Лаптев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Грузии. Спортсмен дебютировал на взрослом континентальном первенстве в весовой категории до 61 кг.
Лаптев установил рекорд Беларуси — 286 кг (133+153). Серебро взял турок Сезер Бунями (283 кг, 132+151), бронзу — также представитель Турции Ферди Хардал (282 кг, 127+155).
Для национальной сборной медаль стала второй на турнире. Ранее Юлия Асаенок завоевала бронзу в двоеборье в весовой категории до 45 кг. Также в ее активе серебряная медаль в рывке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20-летний белорус Геннадий Лаптев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Грузии. Спортсмен дебютировал на взрослом континентальном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)