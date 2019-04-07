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Тяжелая атлетика. Геннадий Лаптев выиграл золото на дебютном взрослом чемпионате Европы!

08.04.2019 07:24 — Разное | Партизан  
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20-летний белорус Геннадий Лаптев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Грузии. Спортсмен дебютировал на взрослом континентальном первенстве в весовой категории до 61 кг.

Лаптев установил рекорд Беларуси — 286 кг (133+153). Серебро взял турок Сезер Бунями (283 кг, 132+151), бронзу — также представитель Турции Ферди Хардал (282 кг, 127+155). 

Для национальной сборной медаль стала второй на турнире. Ранее Юлия Асаенок завоевала бронзу в двоеборье в весовой категории до 45 кг. Также в ее активе серебряная медаль в рывке.

 
 
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20-летний белорус Геннадий Лаптев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Грузии. Спортсмен дебютировал на взрослом континентальном...
 
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