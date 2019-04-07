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«Почему нас так раздражают и бесят наши собственные родители, наша плоть и кровь?» Мужской взгляд

08.04.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Наш постоянный колумнист Александр Зантович рассуждает о том, почему нас так бесят порой собственные родители — и как быстро и метко жизнь нам за это мстит.

Помню, когда в юности выпивали где-то с друзьями, меня раздражал и ставил в тупик тост «за родителей». Отчасти потому, что в душе я еврей. Как человек практичный я не понимал, зачем говорить тост за людей, которых рядом нет? Какая в этом выгода?

А с другой стороны, ну что за тост такой? Мы только что повзрослели, оперились, мнили себя независимыми и сильными. И тут — родители!


Работы мастера-кукольницы Ирины Верхградской из серии «Дорогие мои старики»

Казалось, что произносивший — маменькин сынок, которому безусловная любовь к предкам внушена побоями. Знаете таких деток: всегда причесанные, аккуратные, тихие, в музыкальную школу ходят на скрипку и, естественно, терпят издевки сверстников…

Когда ты молод и горяч, о родителях как-то думаешь больше в том ключе, что они мешают тебе развиваться. Куда-то не пускают, не одобряют твои решения, твою личную жизнь, то, как ты одеваешься. Еще и денег не дают.

И чем дальше в лес, тем больше они бесят. Потому что ты становишься на ноги, а они становятся старше.

Говорят, что со временем черты лица у человека начинают отражать те эмоции, которые он чаще всего испытывал. Был грустный — будет грустное лицо. Улыбался — веселое.

Точно так же и с мозгом. Со временем мысли привыкают ходить по одним и тем же дорожкам — и со временем родители начинают повторяться. Они говорят тебе одно и то же, поучают одинаковым образом, рассказывают одни и те же анекдоты и семейные истории. Причем ладно, если это истории их собственной юности. Очень часто это рассказы о тебе, причем не самые лицеприятные. Вроде того, как в три года ты пропахал носом асфальт или ревел под новогодней елкой в детском саду (а все веселились и смеялись), или ушел утром в школу и забыл портфель.


Собираешься на какой-то семейный праздник и уже заранее знаешь, кто что скажет. Просто терпишь и улыбаешься в нужных местах.

И ладно бы это только историй касалось. Чем старше человек становится, тем хуже у него характер. То есть черты, которые в молодости маскировались как-то, выделяются все более явно. Старики становятся угрюмыми, капризными, они жалуются на молодежь и нынешние порядки, всячески чудят. И если родители раньше просто не ладили друг с другом, то стареющие родители могут ругаться днями напролет или вообще друг с другом не разговаривать.

А еще родители выходят на пенсию. Тогда у них появляется куча свободного времени, которое будет потрачено на вас. Хотите вы этого или нет. Им скучно, мало чего в их жизни происходит, общения не хватает. Поэтому они живо интересуются тем, что происходит с вами. Выспрашивают, чем живете, как самочувствие, хорошо ли питаетесь. Для девушек — отдельный раздел некорректных вопросов: когда выйдешь замуж/ родишь ребенка/ второго/ третьего…


Не дай бог рассказать родителям о какой-то проблеме! Случится страшное: они об этой проблеме будут думать. А потом звонить, спрашивать, как оно продвигается, предлагать решения, разумные с точки зрения их жизненного опыта, который может быть нерелевантен. И будут продолжать это делать, даже если инцидент исчерпан давно.

Нельзя не снять трубку. Нельзя уйти от разговора. Многие беседы вообще начинаются со слов: «Почему ты мне не звонишь?». А как успеть тебе позвонить, если ты сама мне звонишь по пять раз в день! Но невозможно от этих разговоров отмахнуться или не принимать их всерьез, ведь связь с родителями у нас самая прочная.

Сколько на свете мужиков, которые всю жизнь ведут борьбу с авторитарной мамой! Раз за разом они оскорбляют и обижают женщин, доказывая себе, что они — мужчины. Им и самим обычно невдомек, что их нынешние женщины ни в чем не виноваты. А все дело в каких-то полузабытых детских обидах и эпизодах. В том, что хотелось почувствовать свою мужественность, а получал: «Куда пошел?», «Мама лучше знает!», «Не смей хамить матери!» и «Шапку надень!».

С другой стороны, полно девушек, которые всю жизнь ищут парней, максимально не похожих на своих доминирующих отцов. Что дает нам, тихим и покладистым подкаблучникам, отличные шансы.

Есть мнение, что все мы строим свои отношения или так, как было у наших родителей, или с точностью до наоборот, ни в коем случае не желая повторить их модель. Так или иначе — все оттуда, все из семьи, все из детства.


Почему нас, вполне взрослых и самостоятельных, так плотно держат эти скелеты из наших детских шкафчиков? Почему нас так раздражают и бесят наши собственные родители, наша плоть и кровь?

Психологи говорят, лучше всего нас выводит из равновесия то, что есть в нас самих. А родители — это же максимально близкие нам люди! Опять же, хотим мы этого или нет, значения не имеет. Наполовину ты мама, наполовину — папа. В том числе со всеми их недостатками!

Поэтому нас это все так цепляет, так трогает. Когда родители хандрят, обижаются, лезут не в свои дела, мы бесимся. Потому что мы сами такие. Примерно половина отвратительного — от папы, и почти половина — от мамы. А родителей, как и руководство, не выбирают.


А потом наступает перелом. Рубеж, после которого восприятие делает резкий разворот (как говорят сетевые эксперты, «на все 360 градусов»), и вдруг становится все на свои места. Как будто в голове кто-то выключателем щелкнул!

Как тут не вспомнить анекдот об удивительной скорости звука. Когда родители говорят тебе что-то, а доходит через тридцать лет.

Все становится ясно в тот момент, когда ты сам становишься родителем. По мере того, как твое чадо растет, оно все больше превращается из милого улыбающегося пупсика в колючего подростка. Живет в твоей квартире, клянчит у тебя деньги и потом, не моргнув глазом, рассказывает тебе, что ты неправ и ничего в этой жизни не понимаешь.

А ты ходишь за ним и бубнишь одни и те же советы: учись, получай знания, заводи знакомства… Рассказываешь одни и те же истории: как он смешно учился говорить, как испугался верблюда в зоопарке, как пытался вставить спицы в розетку. И бубнишь, как заведенный: почисти зубы, постриги ногти, приберись в комнате, застегни куртку… И сам того не замечая, произносишь сакральную и древнюю, как сама жизнь, родительскую мантру: «Шапку надень».

Да, люди смешные. Не верьте тем, кто утверждает, будто мы способны учиться на чужих ошибках. Свои ошибки всегда и роднее, и полезнее.

Только став родителем, ты понимаешь, что же твои старики имели в виду. О чем они твердят тебе все время.

О том, что ты дорог. О том, что ты нужен. О том, что ты любим. Как бы эта любовь ни выражалась.


Все эти звонки, разговоры, советы и нравоучения; все эти семейные истории, унизительные эпизоды из твоего детства, все эти неудобные вопросы о твоей жизни — все это забота. Все это — любовь.

И когда смотришь на родителей сквозь призму своего опыта, в душе наступает мир. Наполовину я отец, наполовину — мать. Но почему, черт возьми, меня это раздражало и расстраивало раньше?

Сидишь на семейном празднике, наблюдаешь, как они между собой общаются, люди, которые больше времени провели вместе, чем порознь. Слушаешь одни и те же семейные истории, в том числе те, где ты маленький, неловкий, глупенький. Киваешь и улыбаешься в нужных местах. Но по-другому, искренне.

И какие же они хорошие! Такие милые! Такие классные!


Такие родные!

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
 
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Александр Зантович рассуждает о том, почему нас так бесят порой собственные родители - и как быстро и метко жизнь нам за это мстит.
 
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