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В рамках праздника «Проведи время с пользой!» в Бресте высадили «Аллею безопасности»
08.04.2019 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сотрудники Брестского ГОЧС провели праздник под говорящим названием «Проведи время с пользой!» в микрорайоне Южный, а также высадили «Аллею безопасности» в рамках тысячелетия города над Бугом.
Спасатели областного центра подарили жителям микрорайона Южный, а также многочисленным гостям, съехавшимся из разных уголков Бреста, настоящий многочасовой праздник. Начиная с обеда и до самого вечера брестчане полезно проводили досуг с сотрудниками
Развлекали спасатели самыми креативными способами. Без музыкальной составляющей не обходится ни одно мероприятие спасателей. Настроение создавали лучшие коллективы и исполнители города, артисты студии «Май бэби», центра современного танца «Шакира», музыкальные композиции звучали в исполнении работников службы спасения – Софии Бережной и Дениса Конючко. К слову, творческие представители
В течение праздника работали выставки техники и оборудования спасателей, а также военнослужащих 115-го зенитного ракетного полка. Ажиотаж на каждой из них был с первых и до последних минут мероприятия.
Ярким аккордом праздника стал музыкальный номер от сотрудников МЧС Софии Бережной и Дениса Конючко под названием «Шагни в огонь», во время которого было произведено тушение условного пожара, а также продемонстрированы возможности специальных инструментов спасателей- пожарных Бреста.
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Сотрудники Брестского ГОЧС провели праздник под говорящим названием «Проведи время с пользой!» в микрорайоне Южный, а также высадили «Аллею безопасности» в...
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