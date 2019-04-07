В рамках праздника «Проведи время с пользой!» в Бресте высадили «Аллею безопасности»

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники Брестского ГОЧС провели праздник под говорящим названием «Проведи время с пользой!» в микрорайоне Южный, а также высадили «Аллею безопасности» в рамках тысячелетия города над Бугом.



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Спасатели областного центра подарили жителям микрорайона Южный, а также многочисленным гостям, съехавшимся из разных уголков Бреста, настоящий многочасовой праздник. Начиная с обеда и до самого вечера брестчане полезно проводили досуг с сотрудниками МЧС .



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Развлекали спасатели самыми креативными способами. Без музыкальной составляющей не обходится ни одно мероприятие спасателей. Настроение создавали лучшие коллективы и исполнители города, артисты студии «Май бэби», центра современного танца «Шакира», музыкальные композиции звучали в исполнении работников службы спасения – Софии Бережной и Дениса Конючко. К слову, творческие представители МЧС радовали гостей праздника увлекательными конкурсами, среди которых надевание боевой одежды, конкурс «Краги», Блиц-опрос, «Сэлфи с места событий» и др. Среди призов – полезная литература от МЧС , а также подарки от партнёров ОАО «Берестейский пекарь», ОАО «Продтовары», ОДО «Графо», абонементы на фитнес центра «Шакиры» получили участники активных конкурсов.

В течение праздника работали выставки техники и оборудования спасателей, а также военнослужащих 115-го зенитного ракетного полка. Ажиотаж на каждой из них был с первых и до последних минут мероприятия.

Ярким аккордом праздника стал музыкальный номер от сотрудников МЧС Софии Бережной и Дениса Конючко под названием «Шагни в огонь», во время которого было произведено тушение условного пожара, а также продемонстрированы возможности специальных инструментов спасателей- пожарных Бреста.