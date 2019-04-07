Праздничной программой в Солигорске отметят День единения народов России и Беларуси.

2 апреля в 16.00 в танцевальном фойе ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» состоится праздничная программа «Беларусь и Россия: союз славянских народов», посвященная Дню единения народов России и Беларуси, который отмечается со 2 апреля 1996 года, когда был подписан договор об образовании Сообщества двух дружественных государств.



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