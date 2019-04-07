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Праздничной программой в Солигорске отметят День единения народов России и Беларуси.

08.04.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


29 марта 2019 12:25 1140

Праздничной программой в Солигорске отметят День единения народов России и Беларуси.

Автор: Эдуард Кидяев.

2 апреля в 16.00 в танцевальном фойе ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» состоится праздничная программа «Беларусь и Россия: союз славянских народов», посвященная Дню единения народов России и Беларуси, который отмечается со 2 апреля 1996 года, когда был подписан договор об образовании Сообщества двух дружественных государств.

Телефон для справок: 22-04-62, 22-88-15 (касса). ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Праздничной программой в Солигорске отметят День единения народов России и Беларуси.
Праздничной программой в Солигорске отметят День единения народов России и Беларуси.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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29 марта 2019 12:25 1140 Праздничной программой в Солигорске отметят День...
 
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