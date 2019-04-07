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Фруктовый сад Мстиславской школы-интерната пополнился саженцами яблонь
08.04.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
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Во фруктовом саду ГУО «Мстиславская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с ТНР» появилось 30 молодых яблонь. Саженцы яблонь разных сортов привезли представители УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». Летний «белый налив», осенние «слава победителям», зимние «имант», «ауксис», «банановое», «каштеля» нашли прописку в школьном саду и через пару лет должны порадовать первым урожаем.
Посадочный материал приобретён по инициативе и за средства ректората и профсоюзного комитета сельхозакадемии.
— Нами было принято решение оказать шефскую помощь Мстиславской школе-интернату и приобрести для этого учреждения образования саженцы фруктовых деревьев, — рассказал исполняющий обязанности ректора БГСХА Андрей Колмыков.
— В рамках всебелорусской акции «Посади своё дерево»в школьном саду трудится проректор по учебной работе Михаил Волков, проректор по научной работе Юрий Тибец и председатель профсоюзного комитета сотрудников и преподавателей академии Александр Орешков.
Пару часов дружной слаженной работы учёных, педагогов и учащихся интерната — и два ряда фруктовых деревцев, посаженных согласно технологическим требованиям, потянулись к весеннему солнышку.
Совместная работа, во время которой специалисты-аграрии комментировали весь процесс посадки, учили ребят, как готовить лунки, правильно сажать, подвязывать, — замечательный практический урок.
— Для нашего учреждения образования помощь таких, без преувеличения скажем больших людей с большим сердцем, — честь, — отметил директор школы-интерната Валерий Харитонов. — Сад в школе старый, требующий замены. Он выразил уверенность, что посаженные яблони станут основой молодого сада.
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Во фруктовом саду ГУО «Мстиславская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с ТНР» появилось 30 молодых яблонь. Саженцы яблонь разных сортов...
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