Фруктовый сад Мстиславской школы-интерната пополнился саженцами яблонь

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)



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Во фруктовом саду ГУО «Мстиславская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с ТНР» появилось 30 молодых яблонь. Саженцы яблонь разных сортов привезли представители УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». Летний «белый налив», осенние «слава победителям», зимние «имант», «ауксис», «банановое», «каштеля» нашли прописку в школьном саду и через пару лет должны порадовать первым урожаем.





Посадочный материал приобретён по инициативе и за средства ректората и профсоюзного комитета сельхозакадемии.

— Нами было принято решение оказать шефскую помощь Мстиславской школе-интернату и приобрести для этого учреждения образования саженцы фруктовых деревьев, — рассказал исполняющий обязанности ректора БГСХА Андрей Колмыков.





— В рамках всебелорусской акции «Посади своё дерево»в школьном саду трудится проректор по учебной работе Михаил Волков, проректор по научной работе Юрий Тибец и председатель профсоюзного комитета сотрудников и преподавателей академии Александр Орешков.





Пару часов дружной слаженной работы учёных, педагогов и учащихся интерната — и два ряда фруктовых деревцев, посаженных согласно технологическим требованиям, потянулись к весеннему солнышку.





Совместная работа, во время которой специалисты-аграрии комментировали весь процесс посадки, учили ребят, как готовить лунки, правильно сажать, подвязывать, — замечательный практический урок.





— Для нашего учреждения образования помощь таких, без преувеличения скажем больших людей с большим сердцем, — честь, — отметил директор школы-интерната Валерий Харитонов. — Сад в школе старый, требующий замены. Он выразил уверенность, что посаженные яблони станут основой молодого сада.







