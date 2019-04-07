Три жительницы Горок победили в конкурсе «Женщина года-2018»

Источник материала: Горецкий вестник

Сразу три участницы областного этапа ХI республиканского конкурса «Женщина года-2018», представлявшие Горецкую районную организацию общественного объединения «Белорусский союз женщин», признаны победителями. Поэтесса Лидия Минич — в номинации «Духовность и культура», а в номинации «Активная жизненная позиция» — заместитель директора по воспитательной работе гимназии №1 Юлия Пономарева и социальный педагог СШ №4 Светлана Тимошенко.

Председатель райисполкома Сергей Кулагин поздравил победительниц перед активом района, вручил им дипломы и цветы, а руководитель РО БСЖ Наталья Ковалева — памятные подарки.









Наталья Ковалева подчеркнула, что конкурс «Женщина года» отражает важную роль современной женщины в нашем обществе, ее вклад в укрепление семьи и процветание страны. Представительницы слабого пола добиваются успехов во всех сферах. И победа в конкурсе «Женщина года» — тому подтверждение.













Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова