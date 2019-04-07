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Три жительницы Горок победили в конкурсе «Женщина года-2018»

08.04.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Сразу три участницы областного этапа ХI республиканского конкурса «Женщина года-2018», представлявшие Горецкую районную организацию общественного объединения «Белорусский союз женщин», признаны победителями. Поэтесса Лидия Минич — в номинации «Духовность и культура», а в  номинации «Активная жизненная позиция»  — заместитель директора по воспитательной работе гимназии №1 Юлия Пономарева и социальный педагог СШ №4 Светлана Тимошенко.

Председатель райисполкома Сергей Кулагин поздравил победительниц перед активом района, вручил им дипломы и цветы, а руководитель РО БСЖ Наталья Ковалева — памятные подарки.

 

Три жительницы Горок победили в конкурсе «Женщина года-2018»
Лидия Минич, Наталья Ковалева, Юлия Пономарева, Светлана Тимошенко.

 

Три жительницы Горок победили в конкурсе «Женщина года-2018»
«Такие люди своим трудом, общественной, творческой деятельностью прославляют наш Горецкий край», — сказал Сергей Кулагин. Он отметил инициативность женской организации района. Деятельность БСЖ — отличный пример для других общественных структур, которым необходимо включиться в работу на благо региона.

 

Наталья Ковалева подчеркнула, что конкурс «Женщина года» отражает важную роль современной женщины в нашем обществе, ее вклад в укрепление семьи и процветание страны. Представительницы слабого пола добиваются успехов во всех сферах. И победа в конкурсе «Женщина года» — тому подтверждение.

 

Три жительницы Горок победили в конкурсе «Женщина года-2018»
В прошлом году вышла десятая книга Лидии Андреевой — поэма о Горецком крае «Тут росы бялей..». У поэтессы много побед в международных литературных форумах и конкурсах. Из недавних — «Славянская лира» (финалистка и победитель), «Под небом Рязанским» (победа в трех номинациях).

 

Три жительницы Горок победили в конкурсе «Женщина года-2018»
Юлия Пономарева ведет активную общественную деятельность, многое сделала для развития лидерского школьного движения, в рамках проекта «Город, дружественный детям и подросткам», по реализации проектов международного сотрудничества.

 

Три жительницы Горок победили в конкурсе «Женщина года-2018»
Светлана Тимошенко возглавляла академический студенческий волонтерский клуб «Чуткие сердца» —  ее награда связана именно с развитием волонтерского движения. Участники клуба стали добрыми друзьями для воспитанников коррекционного центра, Ряснянской школы-интерната, Мстиславского интерната, пожилых людей из ОКП в Ленино.

 

Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова


 
 
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