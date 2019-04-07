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Беларусбанк ввел изменения в выдаче кредитов на недвижимость и потребительских займов
Источник материала: Tut.by
Беларусбанк с 8 апреля возобновил выдачу кредитов на приобретение вторичного жилья. Напомним, банк
Что изменилось в получении кредитов на недвижимость
Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке Беларусбанк с 8 апреля выдает под 15,4% (ставка рефинансирования + 5,4 процентного пункта). Кредит можно получить на срок до 20 лет. Банк учитывает совокупный доход близких родственников и членов семьи. Беларусбанк может предоставить до 90% стоимости приобретения жилого помещения, но в пределах платежеспособности кредитополучателя.
С 8 апреля банк также изменил коэффициент платежеспособности получателей кредитов на приобретение жилых помещений. Сейчас ежемесячные выплаты по кредиту не должны превышать 70% от ежемесячных доходов кредитополучателя (ранее — 40%). Этот показатель с 8 апреля действует как при покупке жилья на первичном рынке, так и на вторичном.
Беларусбанк по-прежнему продолжает
При этом совокупный доход близких родственников и членов семьи учитывается как при покупке готовых квартир у застройщиков по договору купли-продажи (до 8 апреля
Что изменилось в выдаче потребительских кредитов
Кроме того, банк возобновил выдачу потребительских кредитов на 5 лет. Сейчас займ на такой срок можно получить под 15,4% годовых (ставка рефинансирования + 5,4 процентного пункта). Ранее на 5 лет можно было получить только онлайн-кредит.
Напомним, банк
С 8 апреля Беларусбанк также изменил коэффициент платежеспособности клиентов на получение потребительского кредита через отделения банков. Сейчас ежемесячные расходы кредитополучателя на эти займы не должны превышать 40% его ежемесячных доходов (ранее — 25%).
Также выросла процентная ставка по потребительскому кредиту «Проверено временем» — до 15% годовых. Ранее тем, у кого положительная кредитная история, выдавали этот займ под 14,5%, а тем, у кого отрицательная, — под 15,5%.
Как изменились сроки рассмотрения заявок на кредиты
Беларусбанк также изменил сроки рассмотрения заявок на выдачу кредитов: потребительских — не позднее следующего рабочего дня после предоставления полного пакета документов и регистрации заявления-анкеты (ранее — в течение 7 календарных дней).
Срок рассмотрения заявок на выдачу кредитов на недвижимость сейчас составляет не более 3 рабочих дней, а если форма обеспечения кредита — залог, то не более 10 рабочих дней (ранее — в течение 7 календарных дней).
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Беларусбанк с 8 апреля возобновил выдачу кредитов на приобретение вторичного жилья. Сегодня банк снова начал выдавать потребительские кредиты на 5 лет (ранее можно...
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