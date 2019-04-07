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Беларусбанк ввел изменения в выдаче кредитов на недвижимость и потребительских займов

08.04.2019 12:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусбанк с 8 апреля возобновил выдачу кредитов на приобретение вторичного жилья. Напомним, банк приостановил прием новых заявок на эти займы с 8 ноября прошлого года. Беларусбанк также изменил сроки рассмотрения заявок на получение кредита. Кроме того, банк возобновил выдачу потребительских кредитов на 5 лет (ранее можно было получить только онлайн-кредит на такой срок).


Фото: TUT.BY

Что изменилось в получении кредитов на недвижимость

Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке Беларусбанк с 8 апреля выдает под 15,4% (ставка рефинансирования + 5,4 процентного пункта). Кредит можно получить на срок до 20 лет. Банк учитывает совокупный доход близких родственников и членов семьи. Беларусбанк может предоставить до 90% стоимости приобретения жилого помещения, но в пределах платежеспособности кредитополучателя.

С 8 апреля банк также изменил коэффициент платежеспособности получателей кредитов на приобретение жилых помещений. Сейчас ежемесячные выплаты по кредиту не должны превышать 70% от ежемесячных доходов кредитополучателя (ранее — 40%). Этот показатель с 8 апреля действует как при покупке жилья на первичном рынке, так и на вторичном.

Беларусбанк по-прежнему продолжает выдавать кредиты на покупку жилья в новостройках. При покупке готовых квартир у застройщиков по договору купли-продажи банк предоставляет кредиты под 15,4% годовых (ставка рефинансирования + 5,4 процентного пункта) сроком до 20 лет. Кредиты на строительство жилых помещений в многоквартирных и блокированных жилых домах банк выдает под 15% годовых (ставка рефинансирования + 5 процентных пунктов). При этом учитывается совокупный доход близких родственников и членов семьи.

При этом совокупный доход близких родственников и членов семьи учитывается как при покупке готовых квартир у застройщиков по договору купли-продажи (до 8 апреля не учитывался), так и при строительстве жилых помещений.

Что изменилось в выдаче потребительских кредитов

Кроме того, банк возобновил выдачу потребительских кредитов на 5 лет. Сейчас займ на такой срок можно получить под 15,4% годовых (ставка рефинансирования + 5,4 процентного пункта). Ранее на 5 лет можно было получить только онлайн-кредит.

Напомним, банк приостановил прием заявок на получение кредитов на потребительские нужды сроком на 4 и 5 лет с 8 ноября прошлого года.

С 8 апреля Беларусбанк также изменил коэффициент платежеспособности клиентов на получение потребительского кредита через отделения банков. Сейчас ежемесячные расходы кредитополучателя на эти займы не должны превышать 40% его ежемесячных доходов (ранее — 25%).

Также выросла процентная ставка по потребительскому кредиту «Проверено временем» — до 15% годовых. Ранее тем, у кого положительная кредитная история, выдавали этот займ под 14,5%, а тем, у кого отрицательная, — под 15,5%.

Как изменились сроки рассмотрения заявок на кредиты

Беларусбанк также изменил сроки рассмотрения заявок на выдачу кредитов: потребительских — не позднее следующего рабочего дня после предоставления полного пакета документов и регистрации заявления-анкеты (ранее — в течение 7 календарных дней).

Срок рассмотрения заявок на выдачу кредитов на недвижимость сейчас составляет не более 3 рабочих дней, а если форма обеспечения кредита — залог, то не более 10 рабочих дней (ранее — в течение 7 календарных дней).

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Беларусбанк с 8 апреля возобновил выдачу кредитов на приобретение вторичного жилья. Сегодня банк снова начал выдавать потребительские кредиты на 5 лет (ранее можно...
 
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