10 новых автомобилей, от которых стараются избавиться в первый год

Источник материала: Интерфакс

Исследователи iSeeCars.com проанализировали статистику продаж более 46 миллионов новых автомобилей, чтобы определить, какие из моделей чаще всего перепродавались покупателями в течение первого года. В целом только от 3,4% новых машин владельцы пытаются избавиться спустя несколько месяцев после приобретения. Но для моделей, которые составили антирейтинг, этот показатель оказался минимум в два с половиной раза выше.

Позиция Модель Процент перепродаж в первый год 1 Mercedes-Benz C-Class 12,4% 2 BMW 3 Series 11,8% 3 Land Rover Discovery Sport 11,8% 4 Land Rover Range Rover Evoque 10,9% 5 MINI Clubman 10,7% 6 BMW X1 10,4% 7 BMW X3 9,0% 8 Nissan Versa Note 9,0% 9 Jaguar XF 8,8% 10 Nissan Versa 8,7%

Эксперты отметили, что чаще всего в первый год владения перепродаются немецкие и британские автомобили класса люкс.

Что касается марок в целом, то в первую десятку по объему перепродажи вошли BMW (7,9%), Porsche (7,6%), Mercedes-Benz (7,4%), Land Rover (6,5%), Jaguar (6,4%), MINI (6,2%), FIAT (5,2%), Audi (5,1%), Nissan (5,0%) и INFINITI (4,7%).