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10 новых автомобилей, от которых стараются избавиться в первый год
Источник материала: Интерфакс
Исследователи iSeeCars.com проанализировали статистику продаж более 46 миллионов новых автомобилей, чтобы определить, какие из моделей чаще всего перепродавались покупателями в течение первого года. В целом только от 3,4% новых машин владельцы пытаются избавиться спустя несколько месяцев после приобретения. Но для моделей, которые составили антирейтинг, этот показатель оказался минимум в два с половиной раза выше.
Эксперты отметили, что чаще всего в первый год владения перепродаются немецкие и британские автомобили класса люкс.
Что касается марок в целом, то в первую десятку по объему перепродажи вошли BMW (7,9%), Porsche (7,6%), Mercedes-Benz (7,4%), Land Rover (6,5%), Jaguar (6,4%), MINI (6,2%), FIAT (5,2%), Audi (5,1%), Nissan (5,0%) и INFINITI (4,7%).
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Исследователи iSeeCars.com проанализировали статистику продаж более 46 миллионов новых автомобилей, чтобы определить, какие из моделей чаще всего перепродавались...
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