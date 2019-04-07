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10 новых автомобилей, от которых стараются избавиться в первый год

08.04.2019 12:09 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Исследователи iSeeCars.com проанализировали статистику продаж более 46 миллионов новых автомобилей, чтобы определить, какие из моделей чаще всего перепродавались покупателями в течение первого года. В целом только от 3,4% новых машин владельцы пытаются избавиться спустя несколько месяцев после приобретения. Но для моделей, которые составили антирейтинг, этот показатель оказался минимум в два с половиной раза выше.

Позиция Модель Процент перепродаж в первый год
1 Mercedes-Benz C-Class 12,4%
2 BMW 3 Series 11,8%
3 Land Rover Discovery Sport 11,8%
4 Land Rover Range Rover Evoque 10,9%
5 MINI Clubman 10,7%
6 BMW X1 10,4%
7 BMW X3 9,0%
8 Nissan Versa Note 9,0%
9 Jaguar XF 8,8%
10 Nissan Versa 8,7%

Эксперты отметили, что чаще всего в первый год владения перепродаются немецкие и британские автомобили класса люкс.

Что касается марок в целом, то в первую десятку по объему перепродажи вошли BMW (7,9%), Porsche (7,6%), Mercedes-Benz (7,4%), Land Rover (6,5%), Jaguar (6,4%), MINI (6,2%), FIAT (5,2%), Audi (5,1%), Nissan (5,0%) и INFINITI (4,7%).

 
 
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Исследователи iSeeCars.com проанализировали статистику продаж более 46 миллионов новых автомобилей, чтобы определить, какие из моделей чаще всего перепродавались...
 
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