Президентом Всемирного банка избран Дэвид Малпасс

Источник материала: Интерфакс

Новым президентом группы Всемирного банка станет Дэвид Малпасс.

Исполнительные директора ВБ в пятницу единогласно приняли решение об его избрании на пятилетний срок, который начнется 9 апреля 2019 года, сообщается в пресс-релизе банка.

Президент ВБ является председателем совета директоров Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития (МАР). Он также является председателем совета директоров Международной финансовой корпорации (IFC), совета директоров Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) и административного совета Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).

Д.Малпасс - 62-летний республиканец, во время предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году был его старшим экономическим советником. Он получил степень бакалавра в Колорадском колледже и степень магистра делового администрирования (МВА) в Денверском университете. Д.Малпасс изучал международную экономику в аспирантуре Школы дипломатической службы Джорджтаунского университета.

С сентября 2017 года он занимал пост заместителя министра финансов США по международным делам, представляя страну на совещаниях замминистров финансов G7 и G20, совещаниях ВБ и Международного валютного фонда, а также на мероприятиях Совета по финансовой стабильности, Организации экономического сотрудничества и развития и Корпорации частных зарубежных инвестиций.