"Белнефтехим" сохранит политику сдержанного изменения цен на нефтепродукты

Источник материала: Интерфакс

Концерн "Белнефтехим" намерен продолжить политику сдержанного изменения цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, сообщил заместитель председателя концерна Владимир Сизов.

"Концерн продолжает ту политику по изменению цен, которая была ранее обозначена, - стратегия сдержанного изменения цен", - сказал В.Сизов журналистам в понедельник в Минске.

Он подчеркнул, что концерн не намерен делать резких движений в вопросе изменения цен на автотопливо, несмотря на то, что стоимость сырья с начала года выросла практически на 18%, а изменение цены для потребителей составило около 4%.

"Мы эволюционно пытаемся подтягивать (цены - ИФ), не допуская резких ударов по потребителям", - отметил зампред.

При этом, по его словам, цены могут меняться в обе стороны, но "на сегодня мы значительно отстаем от тех темпов, которыми повышаются цены на сырье".

В 2018 году "Белнефтехим" 27 раз повышал цены на автотопливо, за год они выросли почти на 19% при росте цены импорта нефти в эквиваленте белорусского рубля на 37%.

В текущем году цены на автотопливо дорожали уже 7 раз.