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Азаренко дошла до финала в Монтеррее, получила травму и поднялась на 7 мест в рейтинге WTA
Источник материала: Интерфакс
Белоруска Виктория Азаренко не смогла завершить финальный матч против Гарбинье Мугурусы на турнире в Монтеррее (Мексика).
Матч Мугуруса – Азаренко складывался не в пользу белорусской спортсменки. Первый сет она проиграла – 1:6, в середине второго, когда счет был 1:3, отказалась продолжать борьбу.
Отметим, что испанка занимала 19-е место в рейтинге WTA, Азаренко – 67-е. После удачного выступления в Мексике наша соотечественница поднялась на 7 строчек вверх в рейтинге WTA, и сейчас занимает 60-е место.
Топ-5 сильнейших теннисисток мира, как и неделей ранее, занимают Наоми Осака (Япония), Симона Халеп (Румыния), Петра Квитова (Чехия), Каролина Плишкова (Чехия) и Ангелика Кербер (Германия).
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Белоруска Виктория Азаренко не смогла завершить финальный матч против Гарбинье Мугурусы на турнире в Монтеррее (Мексика). Причиной отказа послужила травма ноги,...
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