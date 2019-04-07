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Азаренко дошла до финала в Монтеррее, получила травму и поднялась на 7 мест в рейтинге WTA

08.04.2019 10:59 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Белоруска Виктория Азаренко не смогла завершить финальный матч против Гарбинье Мугурусы на турнире в Монтеррее (Мексика).

Азаренко дошла до финала в Монтеррее, получила травму и поднялась на 7 мест в рейтинге WTA
Причиной отказа послужила травма ноги, которую получила экс-первая ракетка мира.

Матч Мугуруса – Азаренко складывался не в пользу белорусской спортсменки. Первый сет она проиграла – 1:6, в середине второго, когда счет был 1:3, отказалась продолжать борьбу.

Отметим, что испанка занимала 19-е место в рейтинге WTA, Азаренко – 67-е. После удачного выступления в Мексике наша соотечественница поднялась на 7 строчек вверх в рейтинге WTA, и сейчас занимает 60-е место.

Азаренко дошла до финала в Монтеррее, получила травму и поднялась на 7 мест в рейтинге WTA
Арина Соболенко сохранила 10-е место в рейтинге, Александра Саснович – 35-е. Лишь Вера Лапко слегка ухудшила свои показатели: с 62 места спортсменка переместилась на 65-е.

Топ-5 сильнейших теннисисток мира, как и неделей ранее, занимают Наоми Осака (Япония), Симона Халеп (Румыния), Петра Квитова (Чехия), Каролина Плишкова (Чехия) и Ангелика Кербер (Германия).

 
 
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Белоруска Виктория Азаренко не смогла завершить финальный матч против Гарбинье Мугурусы на турнире в Монтеррее (Мексика). Причиной отказа послужила травма ноги,...
 
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