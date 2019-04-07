Беларусь в условиях налогового маневра в РФ намерена ускорить модернизацию НПЗ

Источник материала: Интерфакс

Беларусь хочет ускорить модернизацию нефтеперерабатывающих заводов для нивелирования потерь от проводимого в РФ налогового маневра.

"С точки зрения снижения затрат (...) речь идёт, в первую очередь, об оптимизации технологии переработки нефти. Второй вопрос более стратегический - ускорение модернизации НПЗ", - заявил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов журналистам в понедельник в Минске.

Таким образом В.Сизов обозначил стратегию концерна по адаптации белорусской нефтепереработки к работе в условиях проведения налогового маневра в России.

"У нас на завершающем этапе находятся два крупных проекта в сфере нефтепереработки - установка замедленного коксования на "Нафтане" и гидрокрекинг тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ", - напомнил он. Модернизация позволит в дальнейшем минимизировать риски по изменению условий поставки нефти и по удорожанию цены на нефть, сказал В.Сизов.

По его словам, в модернизации НПЗ основная задача на сегодня - максимально сократить сроки ввода и пуска установок глубокой переработки нефти. "7 ноября - срок завершения строительно монтажных работ, после которого должна начаться пуско-наладка. Прилагаются все усилия. Сейчас в ежедневном режиме осуществляются выезды на заводы с тем, чтобы контролировать ход строительства и оперативно решать возникающие вопросы", подчеркнул представитель концерна.

Как сообщалось, модернизация ОАО "Нафтан" и ОАО "Мозырский НПЗ" направлена на увеличение мощностей и глубины переработки нефти. Стоимость проекта на "Нафтане" составляет $1,64 млрд, на Мозырском НПЗ - $1,735 млрд. Завершение строительно-монтажных работ планируется в ноябре 2019 года.

После модернизации белорусские НПЗ будут иметь мощности по переработке по 12 млн тонн нефти год.

В настоящее время глубина переработки на "Нафтане" составляет 73%, на Мозырском НПЗ - около 78%. Мощности "Нафтана" по переработке нефти составляют - 8,2-8,3 млн тонн, Мозырского НПЗ - 9,6-10 млн тонн в год.

Индекс Нельсона (характеризует уровень технологической оснащенности), у "Нафтана" составляет 9, у Мозырского НПЗ - 8,96.