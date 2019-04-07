Источник материала: Интерфакс

Завод "БелДжи" (совместное предприятие белорусского холдинга "БелАЗ" и китайской Geely) намерен в 2019 году произвести 22 тыс. автомобилей, сообщил помощник президента Беларуси Александр Косинец.

"Завод "Белджи" в этом году планирует произвести 22 тысячи автомобилей. В целом выпуск (мощности предприятия – ИФ) составят 60 тысяч автомобилей", - сказал А.Косинец в эфире телеканала ОНТ .

По его словам, белорусская сторона намерена повысить уровень локализации при выпуске автомобилей Geely до уровня более 50%. С этой целью китайская сторона планирует построить на территории Беларуси завод по производству двигателей для Geely. "Стоит задача выйти на уровень локализации более 50%. Китайскими партнерами будет построен завод по производству двигателей для этих автомобилей (Geely – ИФ). И у нас будет не просто сборка, а именно производство", - заявил А.Косинец.

Кроме того, "ведется интенсивная работа по увеличению объемов производства радиаторов для Geely", добавил он.

Как сообщалось, Минпром Беларуси в 2011 году подписал с Geely меморандум о сотрудничестве в сфере производства легковых автомобилей. В декабре того же года было основано ЗАО "БелДжи". По данным компании на 2018 год, 55,5% в СП принадлежит ОАО "БелАЗ", 33,23% - Zhejang Jirun Automobile Co. Ltd. (КНР), 5,16% - белорусско-китайскому СП "Союзавтотехнологии", 3,95% - CITIC International Investment Limited (КНР), 2,16% - ОАО "БАТЭ".

В ноябре 2017 года "БелДжи" ввело в эксплуатацию новый CKD-завод (занимается мелкоузловой сборкой комплектов автомобиля) полного цикла между Борисовом и Жодино (Минская область). Проектная мощность завода на первом этапе составит 60 тыс. машин в год, на втором - 120 тыс. "БелДжи" планирует 30% от выпущенных автомобилей поставить на внутренний рынок, 70% - на экспорт, в основном в Россию.