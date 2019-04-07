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Беларусь будет развивать малотоннажную нефтепереработку и нефтехимию – Косинец

08.04.2019 10:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь наряду с модернизацией крупных НПЗ будет развивать малотоннажную нефтепереработку и нефтехимию, в этом году начнется строительство ряда объектов в Новополоцке (Витебская обл.), сообщил помощник президента Беларуси Александр Косинец.

"Завершается модернизация "Нафтана" и Мозырского НПЗ…параллельно, уже начинается с этого года, строительство так называемой малотоннажной нефтехимии в Новополоцке", - сказал А.Косинец в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, около "Нафтана" в Новополоцке "будут построены предприятия, где будут получать различные элементы из мазута, что увеличивает глубину (нефтепереработки – ИФ)". В том числе продукты переработки будут востребованы в фармацевтике, добавил А.Косинец.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года планируется завершение строительства крупных объектов на белорусских НПЗ - комплекса замедленного коксования (КЗК) на ОАО "Нафтан" и комплекса гидрокрекинга H-Oil на ОАО "Мозырский НПЗ". Суммарная стоимость инвестпроектов составляет около $2,5 млрд. Проекты направлены на увеличение мощности и глубины нефтепереработки.

 
 
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Беларусь наряду с модернизацией крупных НПЗ будет развивать малотоннажную нефтепереработку и нефтехимию, в этом году начнется строительство ряда объектов в...
 
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