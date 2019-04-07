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Эксперты предупреждают: 54% интернет-банков не защищают клиентов от кражи денег

08.04.2019 10:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Эксперты компании Positive Technologies, специализирующейся на кибербезопасности, оценили уровень защищенности онлайн-банков в 2018 году и выяснили, что 54% из обследованных систем позволяют злоумышленникам похитить денежные средства, а угрозе несанкционированного доступа к личным данным и банковской тайне подвержены все онлайн-банки.

"По данным проведенного анализа, большинство изученных онлайн-банков содержат критически опасные уязвимости. В результате работ по оценке защищенности онлайн-банков в каждой исследованной системе были обнаружены уязвимости, которые могут привести к серьезным последствиям", - отметили специалисты.

Угроза несанкционированного доступа к информации клиентов и банковской тайне, например, к выпискам по счету или платежным поручениям других пользователей, оказалась актуальной для каждого исследованного онлайн-банка, а в отдельных случаях уязвимости позволяли развивать атаку на ресурсы корпоративной сети банка. Исследования Positive Technologies показывают, что данные входят в топ наиболее популярных для продажи в дарквебе продуктов. При этом непосредственно на долю учетных данных и данных банковских карт приходится более 80% в общем объеме продающихся данных. Средняя стоимость данных одного пользователя онлайн-банка составляет $22.

В 77% обследованных онлайн-банков были обнаружены недостатки реализации механизмов двухфакторной аутентификации. По словам аналитика Positive Technologies Яны Авезовой, в некоторых онлайн-банках одноразовые пароли для критически важных действий (например, для аутентификации) не применяются или имеют слишком большой срок действия.

Эксперты связывают это с тем, что банки стремятся найти баланс между безопасностью и удобством использования. "Отказ даже от части мер безопасности в пользу удобства повышает риск совершения мошеннических операций. Если нет необходимости подтверждать операцию с помощью одноразового пароля, злоумышленнику больше не требуется доступ к мобильному телефону жертвы, а слишком большой срок действия пароля повышает шанс его успешного подбора, поскольку при отсутствии ограничений на подбор одноразовый пароль из четырех символов можно подобрать за считаные минуты", — отметил руководитель группы исследования безопасности банковских систем Ярослав Бабин.

Сравнительный анализ показал, что изученные готовые решения, предлагаемые вендорами, содержат в три раза меньше уязвимостей, чем системы, разработанные банками самостоятельно. А вот количество уязвимостей в продуктивных и тестовых системах сравнялось: согласно статистике, в 2018 году оба эти типа систем в большинстве случаев содержат как минимум одну критически опасную уязвимость. Эксперты связывают это с тем, что разработчики, единожды протестировав систему на безопасность, склонны откладывать повторный анализ защищенности после внесения изменений в программный код, что неминуемо приводит к накоплению уязвимостей, и со временем их число становится сопоставимо с тем, которое было обнаружено при первичной проверке.

Главной же позитивной тенденцией в безопасности финансовых онлайн-приложений в 2018 году стало сокращение доли уязвимостей высокого уровня риска в общем числе всех выявленных недостатков. По данным специалистов Positive Technologies, доля критически опасных уязвимостей снизилась вдвое по сравнению с предыдущим годом. Однако в целом уровень защищенности онлайн-банков остается низким, подчеркнули эксперты.

 
 
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Эксперты компании Positive Technologies, специализирующейся на кибербезопасности, оценили уровень защищенности онлайн-банков в 2018 году и выяснили, что 54% из обследованных...
 
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