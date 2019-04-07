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В Минской области пройдет конкурс "Молодой директор-2019"

08.04.2019 10:04 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Финал конкурса "Молодой директор-2019" пройдет 11 и 12 апреля в Минской области, сообщили в Миноблисполкоме.

По данным ведомства, на заключительном этапе за звание лучшего директора области будут соревноваться 17 участников. Двое из них представляют учебно-педагогические комплексы, двое возглавляют гимназии, пятеро имеют стаж управленческой деятельности до года.

Специалисты отмечают: среди конкурсантов каждый год увеличивается количество мужчин-управленцев, в этом году их семь.

В Минской области пройдет конкурс "Молодой директор-2019"

 
 
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Финал конкурса "Молодой директор-2019" пройдет 11 и 12 апреля в Минской области, сообщили в Миноблисполкоме. По данным ведомства, на заключительном этапе за звание...
 
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