Источник материала: Новости Волковыска

Прокурор Волковысского района старший советник юстиции Андрей Скурат, занимавший эту должность с октября 2014 года, уходит на повышение в прокуратуру Гродненской области.

В конце марта в прокуратуре Гродненской области на заслуженный отдых проводили заместителя прокурора области старшего советника юстиции Светлану Рахман – первую и единственную женщину в стране на столь высокой должности.

Андрей Николаевич родился в 1977 году. Образование высшее. Окончил Гродненский государственный университет им. Я. Купалы по специальности правоведение.