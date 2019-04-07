Лукашенко дал совет украинцам по поводу голосования на президентских выборах

Источник материала: Ежедневник



фото: president.gov.by

Белорусский президент озвучил свой прогноз касательно итогов выборов в Украине и дал совет украинцам, которые считают, что голосовать им не за кого.

В интервью крупнейшему информационному агентству Турции "Анадолу" 8 апреля Александр Лукашенко затронул тему президентских выборов в Украине.

Ранее, во время "Большого разговора с Президентом" 1 марта Лукашенко уже высказывал мнение, что на выборах победит Петр Порошенко. Однако по итогам первого тура действующий президент Украины набрал почти вдвое меньше голосов, чем его конкурент Владимир Зеленский. Однако мнение Лукашенко по поводу исхода выборов осталось неизменным. "Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", - цитирует президента его пресс-служба.

При этом Лукашенко отказался сравнивать двух кандидатов. "Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю. Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг - это Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом (Грузии. - Прим.), конституцию поменял, еще что-то - начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах. Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его", - подчеркнул президент.

Лукашенко также прокомментировал мнение, согласно которому победа Зеленского в первом туре – это результат протестного голосования. "Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись непонятных обещаний. Они, уже много раз рискуя, верили политикам и их поддерживали. И все время получалось наоборот. Последние годы опыт украинского народа - свидетельство тому, что нельзя рисковать. Если уж не получается, если не за кого голосовать - значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет", - полагает белорусский президент.