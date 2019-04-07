Ребенок с редкой генетической болезнью нуждается в интенсивной реабилитации

Семья собирает деньги на реабилитацию сына в Академии Регенеративной Медицины в Польше. Стоимость курса составляет 6 979 евро.

- В 2006 года в нашей семье родился здоровый и крепкий малыш, - пишет мама мальчика Наталья Максименко. - Ребёнок нормально развивался: в 11 месяцев начал ходить, словарный запас активно пополнялся. Сынок рос ласковый и внимательный, нашей радости не было предела! Но так продолжалось полтора года. Внезапно Вова перестал самостоятельно глотать пищу, стал падать на ровном месте, остановилось развитие речи, ухудшился сон, ребёнок становился неуправляемым. И только летом 2011 года мы узнали о страшном диагнозе «мукополисахаридоз 3 типа (синдром Санфилиппо)». Из-за редкой генетической болезни страдает весь организм: сердце, печень, органы дыхания, суставы, центральная нервная система. Со временем ребёнок теряет приобретённые навыки и мучительно умирает. На сегодняшний день нам необходима качественная интенсивная реабилитация в Польше, ее стоимость неподъемная для нашей семьи: найти деньги, необходимые для лечения и постоянной реабилитации ребёнка с болезнью Санфилиппо сложная задача. Просим о материальной и информационной помощи неравнодушных людей.

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг № 316 ОАО «АСБ Беларусбанк» - г.п. Лоев, ул. Ленина, 23; УНП 400207877.

Белорусские рубли: лицевой счёт N BY72 AKBB 3134 0000 0445 6302 0316BYN.

Российские рубли: лицевой счёт N BY87 AKBB 3134 0000 0445 5302 0316RUB.

Доллары США: лицевой счёт N BY05 AKBB 3134 0000 0445 4302 0316USD.

Евро: лицевой счёт N BY42 AKBB 3134 0000 0445 8302 0316EUR. Назначение платежа: сбор денежных средств для зачисления на счет на имя Максименко Натальи Олеговны на реабилитацию Максименко Владимира.

Карта Беларусбанка: 4255 1900 5741 4008. Срок действия: 05/19 г.

Контакты мамы: Максименко Наталья Олеговна, номер Velcom +375 (029) 115-04-88, е-mail - katata79@mail.ru .

Адрес: Беларусь, Гомельская обл., г. п. Лоев, 247095, ул. Пинчука, 22.