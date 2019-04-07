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К акции «Чистый водоем» присоединится Могилевская область 11-19 апреля

08.04.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

К акции «Чистый водоем» присоединится Могилевская область 11-19 апреляВесенняя акция «Чистый водоем» пройдет 11-19 апреля. Инициатором проведения и организатором акции выступает «Белорусское общество охотников и рыболовов». Традиционно присоединится к республиканскому мероприятию и Могилевская область.

Акция проводится ежегодно, начиная с 2014 года. Только в прошлом году силами сотрудников БООР совместно с представителями других организаций и неравнодушными гражданами в Могилевской области приведено в порядок более 80 км береговой линии  водоемов и водотоков  нашего региона, собрано и вывезено 50 куб.м.мусора, — отметил зампредседателя областной структуры БООР Евгений Пекарский. —  Все желающие поучаствовать в акции могут обратиться в районные учреждения БООР, где предоставят информацию о времени, месте проведения акции и выдадут все необходимое для работы.

Жители области могут узнать дополнительную информацию в Могилевской организационной структуре БООР по телефонам в Могилеве (8-0222) 74-41-31 и 74-53-43.

mogilevnews.by

 
Теги: Могилев
 
 
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Весенняя акция «Чистый водоем» пройдет 11-19 апреля. Инициатором проведения и организатором акции выступает «Белорусское общество охотников и рыболовов»....
 
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