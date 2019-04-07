Весенняя
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Жители области могут узнать дополнительную информацию в Могилевской организационной структуре БООР по телефонам в Могилеве (8-0222) 74-41-31 и 74-53-43.
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К акции «Чистый водоем» присоединится Могилевская область 11-19 апреля
08.04.2019 — Разное | Маяк Преднепровья
Источник материала: Маяк Преднепровья
Весенняя
—
Жители области могут узнать дополнительную информацию в Могилевской организационной структуре БООР по телефонам в Могилеве (8-0222) 74-41-31 и 74-53-43.
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Весенняя акция «Чистый водоем» пройдет 11-19 апреля. Инициатором проведения и организатором акции выступает «Белорусское общество охотников и рыболовов»....
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