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НФК провел встречу с болельщиками и заявил о желании пробиться в «вышку»

08.04.2019 15:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

7 апреля в ТЦ «Арена-Сити» НФК, приемник «Крумкачоý», провел встречу с болельщиками и заявил цель на сезон — выйти в высшую лигу.


Фото: НФК

На встрече были представлены игроки и тренерский штаб, организована автограф-сессия, живое общение, прошла «Мозгобойня» и фуршет.



Любимец болельщиков Ярослав Богунов записал видеообращение из Киева.

Напомним, что в прошлом сезоне НФК со второго места вышел в первую лигу, пропустив вперед брестский «Рух».

С нового сезона в высшую лигу может попасть и третья команда из первой лиги, если она победит в стыковых матчах с командой, занявшей 14-е место.

 
 
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