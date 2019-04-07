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НФК провел встречу с болельщиками и заявил о желании пробиться в «вышку»
Источник материала: Tut.by
7 апреля в ТЦ «Арена-Сити» НФК, приемник «Крумкачоý», провел встречу с болельщиками и заявил цель на сезон — выйти в высшую лигу.
На встрече были представлены игроки и тренерский штаб, организована автограф-сессия, живое общение, прошла «Мозгобойня» и фуршет.
Любимец болельщиков Ярослав Богунов записал видеообращение из Киева.
Напомним, что в прошлом сезоне НФК со второго места вышел в первую лигу, пропустив вперед брестский «Рух».
С нового сезона в высшую лигу может попасть и третья команда из первой лиги, если она победит в стыковых матчах с командой, занявшей 14-е место.
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НФК собирается ворваться в высшую лигу.
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