НФК провел встречу с болельщиками и заявил о желании пробиться в «вышку»

Источник материала: Tut.by

7 апреля в ТЦ «Арена-Сити» НФК, приемник «Крумкачоý», провел встречу с болельщиками и заявил цель на сезон — выйти в высшую лигу.



Фото: НФК

На встрече были представлены игроки и тренерский штаб, организована автограф-сессия, живое общение, прошла «Мозгобойня» и фуршет.









Любимец болельщиков Ярослав Богунов записал видеообращение из Киева.

Ярослав Богунов не смог быть на встрече команды и болельщиков, поэтому записал видеопривет из Киева pic.twitter.com/0gKn8BT6BF — Футбольный клуб НФК (@krumkachy) April 7, 2019

Напомним, что в прошлом сезоне НФК со второго места вышел в первую лигу, пропустив вперед брестский «Рух».

С нового сезона в высшую лигу может попасть и третья команда из первой лиги, если она победит в стыковых матчах с командой, занявшей 14-е место.