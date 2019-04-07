«Секс в большом городе» по-белорусски уже доступен для просмотра

Источник материала: Новости Дзержинска

5 апреля в кинотеатре velcom cinema состоялась закрытая премьера культового сериала «Секс в большом городе» на белорусском языке. В этот же день пользователям видеосервиса VOKA стали доступны первые три эпизода сериала. Один из них озвучили победители масштабного кастинга среди непрофессиональных актеров озвучки.

Главными героями вечеринки в стиле Манхеттен стали новые голоса легендарного сериала. В первом эпизоде Кэрри заговорила на белорусском языке благодаря Татьяне Гладкой; голосом Елены Ледохович отныне разговаривает Саманта; Миранду озвучила Олеся Левкович, Шарлотту – Анна Липай. Над образом Мистера Бига в студии работал Александр Крапиневич, а Стенфорд перешел на белорусский язык благодаря Андрею Лещинскому.





Новые голоса для героев сериала команда VOKA искала на грандиозном кастинге, принять участие в котором решилось более 400 человек. К слову, попробовать себя в озвучивании любимых персонажей хотели не только жители Беларуси: часть заявок пришла из Польши, Франции, Германии, Англии и других стран. По итогу в студию звукозаписи на личное прослушивание пригласили 50 человек, среди которых и определись имена участников озвучки. Для каждого из шести победителей кастинга работа над озвучиванием сериала стала дебютной.





«Проект по подготовке белорусской озвучки любимого многими сериала получил большой резонанс. Его реализация стала возможна благодаря партнерству с «Амедиатекой» и нашему собственному опыту в озвучке фильмов на белорусский язык для раздела CINEVOKA. Надеемся, новое звучание культового сериала станет своего рода праздником для всех его поклонников и пользователей видеосервиса», — отметил заместитель генерального директора по цифровым платформам и контенту компании velcom Антон Бладик.

Первые три эпизода сериала уже доступны на платформе, найти их можно в белорусскоязычном разделе CINEVOKA . Здесь же на протяжении апреля будут публиковаться все последующие эпизоды первого сезона.



















