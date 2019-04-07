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В Островце начали подготовку к вводу в эксплуатацию первого блока АЭС
Источник материала: Партизан
На первом энергоблоке БелАЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик АСЭ, Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») специалисты приступили к первому технологическому процессу программы по вводу в эксплуатацию.
Данный этап включает в себя индивидуальные испытания и опробование оборудования первого и второго контуров реакторной установки, которые будут задействованы в гидравлических испытаниях и циркуляционной промывке (ГИиЦП).
Стандартизированная программа по вводу в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами состоит из четырех этапов: «Предпусковые наладочные работы» (этап А), «Физический пуск» (этап Б), «Энергетический пуск (этап В) и «Опытно-промышленная эксплуатация» (этап Г).
«Основная цель этапа А — проверка работоспособности на проектных параметрах систем и оборудования реакторной установки энергоблока перед началом загрузки топлива, — пояснил суть предстоящих испытаний вице-президент-директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК „АСЭ“ Виталий Полянин. — Также на данном этапе проводятся испытания герметичного ограждения здания реактора».
Напомним, Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту. строят ее тоже россияне и на российский же кредит.
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На первом энергоблоке БелАЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик АСЭ, Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») специалисты приступили к...
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