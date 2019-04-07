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Сенсация в Бобруйске – на берегу Березины нашли тысячелетний шлем
08.04.2019 17:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: bobruisk.ru
Как отметили в Бобруйском городском краеведческом музее, такая находка – сенсация не только для города, но и для всей страны.
Шлем был найден на берегу Березины после работ по расчистке и углублению дна реки, которые проводились в прошлом году. За зиму вместе со льдом и снегом часть воды сошла, и находка оказалась на берегу, пишет
В ближайшее время будут проведены работы по определению ценности шлема. Решение о проведении консервационных и реставрационных работ будет принимать комиссия при Могилевском облисполкоме.
Историк Николай Силков отметил, что аналогов у такого шлема всего несколько по всему миру. Принадлежать он мог представителю воинской элиты того времени (десятый век), князю, либо кому-то из верхушки княжеской дружины. Форма шлема и его окантовка говорят принадлежности находки человеку очень высокого социального статуса.
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Как отметили в Бобруйском городском краеведческом музее, такая находка – сенсация не только для города, но и для всей страны.
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