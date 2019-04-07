Беларуске подожгли дом, пока та спала. Ее спас кот

Источник материала: KYKY

В Речицком районе женщину попытались поджечь, пока та спала. Она выжила – ее спас кот, сообщается на сайте УВД Гомельского облисполкома.



38-летняя беларуска из деревни Речицкого района повздорила с 58-летней соседкой. Из-за чего первая дождалась, когда вторая уснет, заблокировала входную дверь и подожгла ее дом. Спящую женщину разбудил кот. Беларуска почувствовала запах дыма и попыталась выбраться – у нее с трудом, но получилось: дверь пришлось выбить. После приехали пожарные – они и потушили огонь.



Женщину, которая устроила поджог, задержали – на нее заведут уголовное дело. Детали происшествия тем временем проверяются.