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Беларуске подожгли дом, пока та спала. Ее спас кот

08.04.2019 16:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Речицком районе женщину попытались поджечь, пока та спала. Она выжила – ее спас кот, сообщается на сайте УВД Гомельского облисполкома. 

38-летняя беларуска из деревни Речицкого района повздорила с 58-летней соседкой. Из-за чего первая дождалась, когда вторая уснет, заблокировала входную дверь и подожгла ее дом. Спящую женщину разбудил кот. Беларуска почувствовала запах дыма и попыталась выбраться – у нее с трудом, но получилось: дверь пришлось выбить. После приехали пожарные – они и потушили огонь. 

Женщину, которая устроила поджог, задержали – на нее заведут уголовное дело. Детали происшествия тем временем проверяются.

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Теги: Новости
 
 
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В Речицком районе женщину попытались поджечь, пока та спала. Она выжила – ее спас кот, сообщается на сайте УВД Гомельского облисполкома.  38-летняя беларуска из...
 
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