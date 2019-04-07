|
Беларуске подожгли дом, пока та спала. Ее спас кот
Источник материала: KYKY>
В Речицком районе женщину попытались поджечь, пока та спала. Она выжила – ее спас кот,
Читайте по теме: Сериал на Netflix или беларуская новость? Попробуйте пройти этот тест
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Речицком районе женщину попытались поджечь, пока та спала. Она выжила – ее спас кот, сообщается на сайте УВД Гомельского облисполкома. 38-летняя беларуска из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)