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«Убирают неугодных». Экс-замглавы Минска написал письмо из СИЗО

08.04.2019 16:15 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Ранее мы писали, как экс-замглавы Минска з Андрея Доморацкого в мае прошлого года задержали. В заключении он уже более 11 месяцев. Его обвиняют в злоупотреблении власти, хищении и получении взятки. Как сообщает TUT.by, родственники Доморацкого показали письма, которые беларус присылает из СИЗО. В них бывший чиновник свою вину не признает.

«Я столько ущерба не нанес, сколько они [следователи] на меня средств потратили… Списали столько бумаг… 60 свидетелей, я почти никого не знаю… Убирают неугодных, но ведь я всегда работал честно и любил своего президента, а сейчас все равно стал врагом народа… Мои доводы, оправдания никто слушать не будет. Понимаю, что после грязи в интернете выпускать меня пока не будут, кто же признает свои ошибки», – пишет Доморацкий.

Напомним, что до сентября 2017 года Андрей Доморацкий был зампреда Мингорисполкома – курировал торговлю. Позже в подчинение беларуса пришел Сергей Барисевич – начальник Главного управления потребительского рынка. Доморацкий подчеркивал, что сначала не одобрил его кандидатуру, но на этом настаивали – и Барисевич получил должность. Видимо, начальник сомневался не зря: как выявило следствие, за время своей работы Барисевич получил взяток на сумму более 170  тысяч рублей. Но тот оправдывал себя тем, что на него давил сам Доморацкий. 

В КГБ сделали вывод, что чиновники работали сообща. Доморацкий построил «систему поборов», и взятки брали с торговых точек Минска и даже школьных столовых, из-за чего школьникам уменьшали порции. В ТЦ участники схемы брали товары и не платили за них, проводили в минских ресторанах банкеты за счет подчиненных предприятий. Однако официальные обвинения Доморацкому, со слов его родственников, слегка иные. Так, его обвиняют в том, что ему переводили премии за работу, которую он не выполнял. Или, к примеру, в том, что деньги за аренду павильонов в ТЦ «Столица» пошли на погашение кредита на строительство центра, а средства на счет пришли не сразу. 

Барисевича приговорили к 14 года колонии, его арестовали еще в апреле 2017 года. Андрея Доморацкого – в мае 2018-го. Дело последнего передали в суд, процесс начнут в ближайшее время.

Что об этом думают беларусы

Вот что по этому поводу пишет активист Антон Мотолько в Facebook:

«Я говорил уже раньше, повторюсь и сейчас. Андрей Доморацкий – один из лучших людей в Мингорисполкоме, с которым мне приходилось встречаться. У нас могли быть разные политические взгляды или предпочтения, или своё видение на ту или иную проблему, но он всегда готов был к диалогу, признавал свои ошибки и поддерживал здравые идеи.

И пока мне не покажут 100% доказательство вины Андрея Доморацкого в суде – я будут топить за его невиновность в своих аккаунтах. Минск потерял очень крутого специалиста, который любил этот город и хотел сделать его лучше. Вопрос: кому это было выгодно и чего власть этим добилась».

Фото обложки: Сергей Лукашов, minsknews.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее мы писали, как экс-замглавы Минска з Андрея Доморацкого в мае прошлого года задержали. В заключении он уже более 11 месяцев. Его обвиняют в злоупотреблении...
 
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