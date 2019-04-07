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ЕАБР прогнозирует рост ВВП Беларуси на 1,5%, инфляцию 5,7% в 2019 году

08.04.2019 16:53 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Евразийский банк реконструкции и развития (ЕАБР) скорректировал в сторону ухудшения прогноз по росту экономики и инфляции в Беларуси в 2019 году.

В соответствии с опубликованным в понедельник обновленным прогнозом, экономика Беларуси в 2019 году вырастет на 1,5% (в декабрьском прогнозе – 1,6%) при инфляции 5,7% (ранее прогнозировалось 5%).

"Завершение фазы восстановления экономики обусловит снижение темпов прироста ВВП страны до 1,5% в 2019 году. Прогнозируется замедление роста потребительского спроса по мере снижения темпов увеличения заработных плат и кредитной активности населения", - сказано в макрообзоре ЕАБР по экономике Беларуси.

В прогнозе отмечается, что "в 2020-2021 годах прирост ВВП Беларуси составит около 2% ежегодно, что соответствует его потенциальным темпам". Эксперты банка считают, что экономика Беларуси в 2018 году завершила восстановление после спада 2015-2016 годов.

В прогнозе также сказано, что в 2019 году в Беларуси временно вырастет инфляция, которая вернется к целевому уровню в среднесрочном периоде. "По нашему прогнозу, инфляция в 2019 году повысится до 5,7% на конец года и сложится выше целевого ориентира НБ РБ (не более 5% за год). На ускорение темпов роста потребительских цен окажет влияние повышение инфляции в РФ, постепенное ослабление белорусского рубля, а также сохранение инфляционного давления со стороны заработной платы", - сказано в обзоре.

По оценке экспертов, процентная ставка 1-дневных межбанковских кредитов (МБК) в белорусских рублях в 2019 году будет находиться в диапазоне 10-11% годовых. В среднесрочном периоде по мере снижения инфляции и инфляционных ожиданий возможно понижение ставки МБК до 9,5-10%.

Также эксперты прогнозируют умеренное, на уровне 4,5%, ослабление белорусского рубля в 2019 году, что будет способствовать поддержанию ценовой конкурентоспособности белорусских производителей. "В среднесрочном периоде тенденция к ослаблению белорусской валюты сохранится, что связано с прогнозируемой более высокой инфляцией в Беларуси по сравнению со странами – основными торговыми партнерами", - считают эксперты ЕАБР. При этом они констатируют, что "основные риски для курсовой динамики находятся в плоскости геополитики". "Изменение санкционной риторики быстрее всего отражается на валютном рынке, а динамика курса белорусского рубля к доллару США тесно коррелирует с динамикой курса российского рубля", - поясняют авторы доклада.

Как сообщалось, ВВП Беларуси в январе-феврале 2019 года вырос на 0,8%. В 2018 году экономика страны выросла на 3% при прогнозе 3,5% после роста на 2,4% в 2017 году.

Правительство Беларуси в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП страны на уровне 4%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Евразийский банк реконструкции и развития (ЕАБР) скорректировал в сторону ухудшения прогноз по росту экономики и инфляции в Беларуси в 2019 году. В соответствии с...
 
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