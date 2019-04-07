Источник материала: Интерфакс

Наблюдательный совет ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (100%-я дочерняя компания ПАО "Газпром") переизбрал на новый срок руководство набсовета и генерального директора компании.

Заместитель руководителя аппарата правления - советник председателя правления ПАО "Газпром" Александр Мешков переизбран главой Наблюдательного совета ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", на пост заместителя председателя набсовета переизбран начальник департамента 308 ПАО "Газпром" Вячеслав Михаленко, сказано в пресс-релизе белорусской компании.

Генеральным директором ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" на очередной срок избран Владимир Майоров.

В сообщении говорится, что объем транзита природного газа через территорию Беларуси в 2018 году вырос на 101,8 млн кубометров (на 0,2%) по сравнению с 2017 годом до 42,3 млрд кубометров. Отпуск газа белорусским потребителям увеличился на 7% и составил 20,3 млрд кубометров.

Также в компании отметили, что в 2018 году установлен рекорд максимальной суточной производительности системы подземного хранения газа ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" за всю историю работы компании. Так, фактическая максимальная производительность составила 19,6 млн кубометров, что сопоставимо с суточным потреблением газа г. Минска в зимний период.

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" эксплуатирует 7,9 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций, 226 газораспределительных станций, 7 газоизмерительных станций и 27 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). В состав ГТС компании также входят 3 подземных хранилища газа: Осиповичское, Прибугское и Мозырское.

"Газпром трансгаз Беларусь" также является оператором принадлежащего "Газпрому" белорусского участка магистрального газопровода "Ямал-Европа" протяженностью 575 км и 5 компрессорных станций.

Через Беларусь проходит около четверти транзита российского природного газа. Поставки идут в Польшу и страны Западной Европы (около 70% транзитных объемов), в Украину, в Литву и Калининградскую область. Основной транзит природного газа через Беларусь (около 85%) осуществляется по белорусскому участку магистрального газопровода "Ямал-Европа".