﻿ Набсовет "Газпром трансгаз Беларусь" переизбрал руководство компании. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Набсовет "Газпром трансгаз Беларусь" переизбрал руководство компании

08.04.2019 16:34 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Наблюдательный совет ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (100%-я дочерняя компания ПАО "Газпром") переизбрал на новый срок руководство набсовета и генерального директора компании.

Заместитель руководителя аппарата правления - советник председателя правления ПАО "Газпром" Александр Мешков переизбран главой Наблюдательного совета ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", на пост заместителя председателя набсовета переизбран начальник департамента 308 ПАО "Газпром" Вячеслав Михаленко, сказано в пресс-релизе белорусской компании.

Генеральным директором ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" на очередной срок избран Владимир Майоров.

В сообщении говорится, что объем транзита природного газа через территорию Беларуси в 2018 году вырос на 101,8 млн кубометров (на 0,2%) по сравнению с 2017 годом до 42,3 млрд кубометров. Отпуск газа белорусским потребителям увеличился на 7% и составил 20,3 млрд кубометров.

Также в компании отметили, что в 2018 году установлен рекорд максимальной суточной производительности системы подземного хранения газа ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" за всю историю работы компании. Так, фактическая максимальная производительность составила 19,6 млн кубометров, что сопоставимо с суточным потреблением газа г. Минска в зимний период.

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" эксплуатирует 7,9 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций, 226 газораспределительных станций, 7 газоизмерительных станций и 27 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). В состав ГТС компании также входят 3 подземных хранилища газа: Осиповичское, Прибугское и Мозырское.

"Газпром трансгаз Беларусь" также является оператором принадлежащего "Газпрому" белорусского участка магистрального газопровода "Ямал-Европа" протяженностью 575 км и 5 компрессорных станций.

Через Беларусь проходит около четверти транзита российского природного газа. Поставки идут в Польшу и страны Западной Европы (около 70% транзитных объемов), в Украину, в Литву и Калининградскую область. Основной транзит природного газа через Беларусь (около 85%) осуществляется по белорусскому участку магистрального газопровода "Ямал-Европа".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наблюдательный совет ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (100%-я дочерняя компания ПАО "Газпром") переизбрал на новый срок руководство набсовета и генерального директора...
 
Новости дня
Новости разные
 
ТРЦ Galleria Minsk будет управлять российский оператор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
08.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика