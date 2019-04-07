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Весенний день год кормит!

08.04.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Агропром

На схеме начальника участка №1 ОАО «Стригово» Александра Смолича как на ладони все сельхозугодья хозяйства. Как и в других сельскохозяйственных организациях района, здесь в разгаре весенняя посевная. Короткая производственная пауза, и могучий «Джон Дир» с мерным рокотом вновь трогается в путь, чтобы заложить основу будущего урожая.

Весенний день год кормит!

— На текущий год в планах посеять 520 га ранних зерновых, 350 га свеклы, 875 га кукурузы, — рассказывает главный агроном Николай Мартинович. – В настоящее время ведётся сев яровой пшеницы, которая в минувшем году у нас дала около 45 ц/га.

Особую роль играет трудовая дисциплина. В том, что все работники осознают важность момента, мы смогли убедиться воочию. Все звенья производственной цепи работали слаженно и эффективно, а технические неполадки в кратчайшие сроки устранялись собственными силами. На повышение эффективности растениеводства направлена и устоявшаяся система севооборота, которая используется в хозяйстве, — яровая пшеница,  клевер, озимая пшеница, следом за которой идёт сахарная свекла. Под яровой сев на площадь 587 га внесено 35200 т органических удобрений.


Весенний день год кормит!

Значительный вклад в ход текущей посевной внесла и модернизация оборудования. Так, в этом году хозяйство приобрело новый универсальный посевной агрегат «Pöttinger Terrasem C6». Главным преимуществом сеялки является обеспечение точного высева на неровных полях и сокращение расходов на предпосевную обработку. На полях ОАО «Стригово» новая техника работает в связке с «Джон Диром», на котором во время нашего визита механизатор Александр Головнич сеял пшеницу в районе деревни Острово. Пользуясь хорошей погодой, хлеборобы не теряют ни минуты – весенний день, как известно, год кормит.


Весенний день год кормит!

Дмитрий БЕЛОВ.

На снимке автора: (слева направо) начальник участка №1 Александр Смолич, главный агроном Николай Мартинович и механизатор Александр Головнич; Александр Головнич за штурвалом «Джон Дира» ведёт сев яровой пшеницы.

 

 
 
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